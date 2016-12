Taxa pe ambalaj scoate producătorii de alimente în stradă

Marți, 9 februarie 2016, Federația Națională PRO AGRO, împreună cu organizațiile membre și sindicatele din cadrul AGROSTAR, la care se vor ală-tura și celelalte organizații afectate din sectorul agroalimentar vor organiza un miting de protest în Capitală. La acțiune vor participa 2.500 de persoane.Inițiatorii consideră că: „Introducerea unei penalități în valoare de 2 lei pe kilogramul de ambalaj este injustă, iar modul fraudulos prin care a fost eliminată răspunderea OTR-urilor în noua Lege 249/2015, ne certifică faptul că funcționari din cadrul Ministerului Mediului sunt complici la falimentarea industriei alimentare românești. Solicităm organelor de anchetă să restabilească dreptatea și să se ia măsurile care se impun în acest caz.”Iată câteva din luările de poziție ale conducâtorilor organizațiilor și sindicatelor participante la acțiunea de protest:Mihaela Tyrel de Poix, președintele Organizaței Naționale Interprofesionale Vitivinicolă: „În acest moment, întreținerea unui hectar de vie ajunge la minim 2.500 de auro pe an. Această suprataxare va crește costul pe hectar, în medie, cu 1.600 de euro, astfel încat nu va putea să nu se reflecte în prețul unei sticle de vin.”Ștefan Nicolae, președintele AGROSTAR: „Agricultura și industria alimentară sunt pe cale să dea faliment din lipsa de profesionalism a celor de la Ministerul Mediului.”Aurel Tănase, președintele ROMCONSERV: „Noi producem în industria noastră 35.000 de tone de deșeuri, cea mai mare parte din sticlă. Această suprataxă înseamnă o scumpire cu 30 - 40% a conservelor ieftine, pe care firmele nu o pot suporta și o vor include în preț. O fabrică ce are o cotă de 26% pe piață conservelor de legume și fructe, trebuie să plătească acum 1,2 milioane de lei pe lună, adică mai mult decât tot profitul anual.”Sorin Minea, președintele Romaliment: „România plătea 50 euro pe tona de deșeuri din ambalaje. În Bulgaria această taxă este de 30 de euro, în timp ce producătorii germani plătesc 270 de euro pe tonă. O dată cu suprataxarea s-a ajuns ca producătorii români să plătească 500 de euro, adică cea mai mare valoarea de pe piața europeană.”Dorin Cojocaru, președintele Asociației Patronale Române din Industria Laptelui: „Guvernanții vor să colecteze acum banii pentru anul 2015, bani care nu au fost bugetați și planificați. Problema e că toate aceste costuri nebugetate le vom împinge către furnizor - fermierul - sau către consumatori. Către consumatori s-ar putea să se opună supermarketurile care vor prefera să aducă produse din import, iar fermierii români vor da faliment în condițiile în care nu vor mai avea unde să-și dea laptele.”Aurel Popescu, președinte Rompan; „În industria panificației influența acestei legi este mai mică, dar în condițiile în care noi ne luptăm să câștigam 5 bani la prețul unei pâini, iar ei acum iau 10 bani în plus pentru ambalaj, este clar că vor fi câteva fabrici, din păcate cu capital românesc, care nu vor rezista.”Avertismentele privind situația extrem de delicată în care vor fi plasate de acum încolo industria alimentară și producătorii agricoli au fost lansate către Ministerul Mediului și către celelalte instituții abilitate să corecteze prevederile din noul act normativ, care vor duce la scumpiri iminente ce vor afecta puterea de cumpărare a populației și la grave probleme economice pentru peste 12.000 de companii.Pachetul de soluții pe care asociațiile inițiatoare îl propun Guvernului și celorlalte structuri decidente cuprinde:- Aplicarea prevederilor contractuale și a legislației in vigoare la momentul încheierii contractelor în cazul producătorilor care, de bună credință, au încheiat contracte cu OTR-urile abilitate, au respectat prevederile contractuale, deci trebuie exonerați de răspunderea reciclării pentru anul 2015;- Emiterea deciziilor de plată pentru penalizarea nerealizării obiectivelor de reciclare integral către OTR-uri, pentru anul 2015, la nivelul cantităților declarate ca fiind puse pe piață de către fiecare operator economic;- Deducerea sumelor achitate către OTR-uri de către agenții economici în baza contractelor din 2015 - din sumele pe care aceștia din urmă le vor datora cu orice titlu către Ministerul Mediului și instituțiile subordonate acestuia;- Constituirea unui grup de lucru format din toți actorii implicați în această problematică (reprezentanți ai autorităților centrale și locale, producători de ambalaje, producători de bunuri ambalate etc.) care sa procedeze la redactarea unui cadru legal corect și echitabil, care să răspundă obiectivelor de mediu asumate și care să intre în vigoare în regim de urgență;- Elaborarea de către Ministerul Mediului și celelalte autorități cu atribuții în domeniu, a unui nou proiect de act normativ care să creeze în mod real un sistem eficient de colectare și reciclare a ambalajelor, sub semnul responsabilității.