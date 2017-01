Taxa de liberă trecere ridică un val de proteste în portul Constanţa

5

Ptr Vasile

Mai "Vasile", cine dracului esti tu cu cugetarile astea: directoarea economica , directorul Duma Ambrozie sau Manole Adrian - care este tinut ca un trantor in companie ?!?Cine a acceptat situatia mai "Vasile" , de a pune un turnator al SRI in functia de director al APC (omul este turnator activ si in prezent!)? Poate tu! Pentru ca pe unde conduc absolventi de studii marinaresti , s-a ales praful: vezi cazul Basescu / Nicusor Constantinescu / Mazare / Calapod / Manastireanu / Darie / Fagadau / plus prostul ala cu nume de grec din Galati care a fost o perioada secretar la Transporturi ,sau boul ala de ofiter mecanic ajuns sef al Inspectoratului Judetean de Politie , si multi altii ajunsi pe functii cu caciuli prea mari pentru ei , al caror nume nu-mi vin pe moment in minte... Halal de tara asta - daca te-ai pregatit intr-un domeniu , cum dracului sa fii priceput in altceva ?!? Vrei sa inveti pe banii contribuabililor? Faceti dracului experiente pe banii vostrii personali , nu ai tarii asteia vlaguite de toti neavenitii !!!