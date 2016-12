Taxa de barieră divide sindicatele portuare în „luptători” şi „trădători”

Taxa de barieră divide sindicatele portuare în „luptători” și „trădători”

Ziua de luni a adus un nou miting de protest în portul Constanța. În zori, câteva sute de sindicaliști au revenit pe „câmpul de luptă” din fața sediului Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța. Campania organizată de Federația Națională a Sindicatelor Portuare (FNSP), începând cu data de 28 februarie 2012, are ca obiectiv principal menținerea gratuității permiselor de liberă trecere în port, pentru autoturismele personale. Întrucât administrația CNAPMC nu a dat curs solicitării, sindicaliștii cer demisia directorului general Andrei Aurelian Popa.Liderii FNSP s-au înverșunat mai tare după ce au aflat că vineri, 2 martie, conducerea CNAPMC s-a întâlnit cu reprezentanții organizației concurente: Federația Sindicatelor din Transporturi și Manipulare Mărfuri (FSTMM). „Sunt niște trădători, sunt sindicate galbene - a acuzat Mircea Burlacu, secretarul general al FNSP. Noi vom continua acțiunea de protest.”La solicitarea ziarului „Cuget Liber”, Florin Nedelcu, președintele FSTMM, a relatat cum a decurs întâlnirea de vineri. „Am prezentat punctul nostru de vedere privind permisele de liberă trecere în port. Înțelegem că nu mai există baza pentru menținerea gratuității, întrucât contractul colectiv de muncă la nivel de ramură și-a încetat valabilitatea, dar considerăm că taxa este nejustificat de mare. Cu tot cu TVA, ajunge la aproape 200 de lei pe an. Salariații nu au nevoie să se deplaseze decât unu - doi kilometri prin port, cu autoturismul propriu. Am făcut comparația cu rovinieta. Pentru 12 luni, pentru un autoturism cu care faci mii de kilometri, plătești doar 120 lei. Am propus reducerea taxei la 35 - 40 lei pe an, plus TVA. S-au adus argumente pro și contra. În final, s-a convenit ca propunerea noastră să fie prezentată consiliului de administrație, pe 12 martie” - a declarat Nedelcu.Răspunzând acuzațiilor secretarului general al FNSP, Nedelcu a afirmat: „Nu are dreptate. Diferența dintre noi este de metodă. Le-am spus, de altfel, că noi suntem adepții negocierilor. Cum putem fi etichetați drept sindicate galbene, când noi susținem unificarea celor două federații și alegerea organismelor de conducere? De altfel, va avea loc fuziunea confederațiilor din care facem parte.” Federația Națională a Sindicatelor Portuare a luat naștere imediat după Revoluția din Decembrie 1989. Este afiliată la Blocul Național Sindical. În prezent, cuprinde 28 de sindicate portuare, inclusiv 3 organizații de la Dunăre, recent afiliate, și reprezintă interesele a circa 6.000 de membri, a precizat Mircea Burlacu. Federația Sindicatelor din Transporturi și Manipulare Mărfuri s-a înființat în urmă cu câțiva ani și este afiliată la Confederația Națională Cartel Alfa. Are la bază câteva structuri desprinse din sindicatele membre ale FNSP. În prezent, cuprinde șapte organizații (la Comvex, Minmetal, CSCT, ACN, Romcontrol, Romtrans și în Administrația Dunării Maritime Galați), cu aproape 900 de membri, a declarat Florin Nedelcu.Întrucât BNS și Cartel Alfa se află în plin proces de fuziune, este de așteptat ca și cele două federații din port să se unifice. Astăzi, ele sunt despărțite de etichetări dure și de filosofia privind metodele de luptă sindicală.