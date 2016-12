Taxa auto, un EŞEC! Constănţenii îşi cumpără maşini tot mai vechi

Taxa auto, un EȘEC! Constănțenii își cumpără mașini tot mai vechi

Piața auto s-a dezmorțit în ultimul an. Numărul constănțenilor care au avut posibilitatea să-și cumpere pentru prima dată o mașină ori să o schimbe pe cea veche a crescut, asta arată cifrele publicate de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Din păcate însă pentru dealerii auto, puțini dintre cei care și-au achiziționat un autoturism l-au luat cu zero kilometri la bord. Majoritatea preferă, asta din cauza prețului, mașinile mai vechi. Așa se face că, ușor - ușor, media autoturismelor înmatriculate în Constanța crește. De voie sau, de multe ori, de nevoie, constănțenii preferă să nu se despartă de mașină, chiar dacă aceasta are o vârstă… venerabilă. În acest moment, peste 31.700 de autoturisme din totalul de aproximativ 175.000, câte erau în parcul auto din Constanța la sfârșitul anului 2013, sunt trecute bine de 20 de ani, cu peste 2.200 mai multe decât erau la finalul lui 2012.Mai puține mașini „tinere“ La nivelul județului Constanța, erau înmatriculate, la finalul lui 2013, puțin peste 3.200 de mașini cu o vechime mai mică de trei ani, cifră în scădere față de cea publicată la finalul anului anterior. Datele DRPCIV arată că, la 31 decembrie 2012, numărul autoturismelor din aceeași categorie ajungea la aproape 4.100. Mai mult, alarmant este faptul că se înregistrează creșteri semnifi-cative în cazul autoturismelor care au 6 - 10 ani și 11 - 15 ani. În acest moment, în Constanța, sunt înmatriculate aproape 67.400 de mașini care se încadrează în primul interval (cifra nu ajungea la 59.000 la finalul lui 2012) și în jur de 36.600 în cel de-al doilea interval (cu peste 4.300 mai multe decât la 31 decembrie 2012). De asemenea, a crescut cu 3.500, până la aproape 23.400, și numărul mașinilor care au 16 - 20 ani.Dacia, cap de listă Peste 54.000 dintre mașinile înmatriculate la Constanța sunt Dacii, iar aproape 20.000 dintre ele au mai mult de 20 de ani. De asemenea, mai bine de 17.000 din modelele marca Volkswagen circulă pe străzile Constanței, alți peste 15.000 de constănțeni conduc la ora aceasta un autoturism marca Daewoo, iar în jur de 14.000, un autoturism marca Opel.