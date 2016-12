Tăvălugul scumpirilor a pornit. Constănţenii dau mai mult pe pâine!

Tăvălugul scumpirilor a pornit. Constănțenii dau mai mult pe pâine!

Nu cu mult timp în urmă, patronatele din industria de morărit și panificație anunțau scumpiri destul de consistente în cazul pâinii, de până la 20%, și asta în principal din cauza faptului că se așteptau la o producție de grâu mult mai mică decât anul trecut. Cum recoltarea nu era însă finalizată în proporție de 100%, și nimeni nu putea spune care va fi producția exactă, mulți au crezut că este doar o altă „amenințare“, așa cum au mai fost și altele. Constănțenii află însă pe pielea lor că nu a fost deloc așa. Încă de la 1 august în majoritatea magazinelor pâinea s-a scumpit, iar acolo unde prețurile nu au crescut chiar din prima zi a lunii, s-au „aliniat“ trendului zilele acestea. Producătorii de pâine din județ au crescut prețurile cu până la 25 de procente. De exemplu, constănțenii plătesc acum 1,5 lei pentru o pâine care costa 1,2 lei (unul dintre sortimentele foarte cumpărate ale unui producător de pâine din județ). Unii producători de pâine au preferat, cel puțin deocamdată, să scumpească pâinea nu cu foarte multe procente. „Nu am operat mari scumpiri, ci doar de 5 - 10%, în funcție de specialități“, a precizat Mircea Dobre, reprezentantul unei societăți din acest sector, din municipiul Constanța. Potrivit acestuia, majorările efectuate nu acoperă însă scumpirile din acest an pe care au trebuit și trebuie să le suporte. De la 1 iulie energia este mai scumpă cu 5%, combustibilii costă din ce în ce mai mult, prețul materiei prime s-a majorat. Brutarii spun că tona de grâu din producția nouă, cea pe care o folosesc acum, o cumpără cu 240 - 250 de euro, un record pentru această perioadă. În plus, ușor, ușor încep să resimtă și creșterea destul de puternică a euro din ultima perioadă. Așadar, consideră aceștia, scumpirea a fost inevitabilă, și asta mai ales pentru că unii dintre brutari au menținut aceleași prețuri în ultimii trei - patru ani.TVA-ul de 9%, așteptat ca… pâine caldăO parte dintre brutarii constănțeni spun că au preferat să nu crească foarte mult prețul pâinii în speranța că de la 1 ianuarie 2013 TVA-ul va scădea la 9%, așa după cum au promis guvernanții. În aceste condiții este foarte probabil ca prețurile să rămână la nivelul actual și astfel producătorii de pâine să-și acopere alte cheltuieli din diferență, sau chiar să scadă puțin, în varianta cea mai optimistă. Totuși, sunt puține șanse ca pâinea să se ieftinească, chiar și în eventualitatea unui TVA de 9%, de la 1 ianuarie 2013. Tot atunci este foarte probabil ca prețul energiei să crească iar.