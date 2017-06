TAROM a cumpărat în leasing operațional două aeronave noi Boeing737-800 NG

Sâmbătă, 06 Mai 2017. Cuget Liber Online.

Compania aeriană TAROM a intrat în cumpărat a două aeronave noi Boeing 737-800 NG, cu o configurație de 189 de locuri, livrarea aeronavelor urmând să fie efectuată în cursul lunii mai, a anunțat, vineri, Ministerul Transporturilor (MT), potrivit Agerpres."Precizăm faptul că procedura de achiziție s-a desfășurat într-un timp optim, urmare a nevoii de operare a tuturor rutelor propuse pentru orarul de vară. Achiziția a avut în vedere oportunitățile apărute în piață. Conform cererii de ofertă lansate de către companie, la nivel internațional, aceste două aeronave au fost singurele noi, la momentul lansării procedurii. În urma ieșirii din flotă, a celor doua aeronave Airbus A310, s-a simțit nevoia stringentă de completare a flotei TAROM pentru ca toate rutele să fie operate conform planului. Cele două aeronave de tip Airbus au reprezentat o cincime din capacitatea de transport a companiei, capacitate ce va fi preluata de către noile aeronave", precizează Ministerul Transporturilor.Potrivit sursei citate, achiziția noilor aeronave reprezintă un prim pas în realizarea măsurilor cuprinse în Programul de Guvernare cu privire la compania Tarom.În 2016, TAROM a scos "la pensie" două aeronave Airbus A310, acestea fiind achiziționate în anul 1992, una fiind retrasă din curse pe 12 septembrie 2016, iar cea de-a doua pe 29 octombrie 2016. Până în 2003, avioanele A-310 au fost utilizate pe curse spre Bangkok, Beijing, New York, Singapore, Montreal, dar și spre destinații europene.Anunțul a fost făcut de ministrul de resort, Răzvan Cuc, pe Facebook."TAROM a făcut un pas extrem de important. După cca 10 ani, in flota companiei vor intra avioane noi. Astazi a fost semnat un contract pentru achizitionarea in leasing operational a două aeronave noi Boeing 737-800 NG. Așa cum ne-am angajat, prin Programul de Guvernare, împreună cu oameni determinati, capabili, am reușit să facem ceea ce trebuia făcut cu ani în urmă. Aeronavele vor intra în flota TAROM în câteva săptămâni. Veștile bune de la compania aeriana nationala vor continua și în perioada următoare", a scris Răzcan Cuc, pe rețeaua socială.