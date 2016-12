Tariful pentru irigaţii va fi redus

Tariful pentru irigații va fi redus

Tariful pentru irigații va fi redus cu 50 de lei pentru mia de metri cubi, iar proiectele aferente măsurii 125 (îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii) în agricultură vor avea o alocare suplimentară de 25 milioane euro, a anunțat, ieri, premierul Victor Ponta.„Ne confruntăm cu o situație negativă excepțională, de secetă, și am considerat că este datoria Guvernului să facă o analiză și o strategie de sprijin pentru agricultură, prioritate absolută, domeniu care alături de energie are cel mai mare potențial de dezvoltare economică și creare de locuri de muncă, de venituri suplimentare pentru bugetul de stat. Am analizat situația creată începând cu toamna anului 2011 și am analizat măsurile propuse de ministrul Agriculturii. Astfel, am fost de acord cu reducerea tarifului la irigații cu 50 de lei la mia de metri cubi. Pentru proiectele din măsura 125 am aprobat o alocare suplimentară de 25 milioane euro. De asemenea, există o Hotărâre de Guvern prezentată de MADR pentru despăgubiri în cazul persoanelor afectate de secetă”, a declarat Victor Ponta.