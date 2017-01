Tarifele ANR au fost reduse cu 50% la navele care intră la reparaţii în şantierele navale

Băsescu și-a respectat promisiunea față de industria navală

Tarifele ANR au fost reduse cu 50% la navele care intră la reparații în șantierele navale

În urma vizitei din data de 10 august 2009, la compania mixtă româno-sud-coreeană „Daewoo - Mangalia Heavy Industry”, președintele României, Traian Băsescu, declara în fața jurnaliștilor: „Taxele portuare sunt mari. Ele sunt acceptabile pentru navele care încarcă și descarcă mărfuri, pentru că se distribuie pe fiecare tonă de marfă. Taxele portuare, inclusiv cele pentru pilotaj, remorcaj, gas-free și altele, dacă le însumăm, constatăm că autoritățile române percep taxe foarte mari în raport cu porturile din zonă în care se află șantiere navale concurente.” Șeful statului promitea că ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, împreună cu autoritățile portuare, vor căuta soluțiile care să avantajeze șantierele navale, pentru a ieși din criză. Cum s-a ținut Traian Băsescu de cuvânt? În Monitorul Oficial nr. 593, din 27 august 2009, a fost publicat Ordinul nr. 874 al ministrului Transporturilor, prin care este modificat Ordinul nr. 1.250/2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Autoritatea Navală Română. Actul normativ prevede reducerea cu 50% a unui număr de șase tarife pentru navele care intră în șantierele navele din România pentru reparații (în paranteze sunt prezentate tarifele existente înainte de reducere): Pentru navele maritime: l inspecția în vederea emiterii certificatului de gas-free / non gas-free pentru nave tip tanc (35 euro la 1.000 metri cubi de volum inspectat, pentru o navă până la 50.000 metri cubi; 40 euro, în cazul navelor peste 50.000 metri cubi; dar nu mai puțin de 300 de euro pe navă) l inspecția în vederea emiterii permisului de lucru cu foc (50 euro la 1.000 metri cubi de volum inspectat, dar nu mai puțin de 150 de euro pe navă); l inspecția în vederea emi- terii certificatului de gas-free/non gas-free la nave (tancuri de combustibil, de ulei, de reziduuri petroliere și substanțe lichide nocive și coferdamuri), altele decât navele de tip tanc pentru transportul produselor petroliere, al gazelor lichefiate sau al substanțelor lichide nocive (50 euro la 100 metri cubi de volum inspectat, dar nu mai puțin de 300 de euro pe navă); Pentru navele fluviale: l inspecția în vederea emiterii certificatului de gas-free / non gas-free pentru barje-tanc (35 euro la 200 metri cubi de volum inspectat, la o navă / barjă până la 1.000 metri cubi; 40 euro la 200 metri cubi de volum inspectat pentru ce depășește 1.000 metri cubi, la o navă / barjă peste 1.000 metri cubi; nu mai puțin de 150 euro/navă); l inspecția în vederea emiterii permisului de lucru cu foc (50 euro la 200 metri cubi de volum inspectat, dar nu mai puțin de 100 euro pe navă); l inspecția în vederea emiterii certificatului de gas-free / non gas-free la nave (tancuri de combustibil, de ulei, de reziduuri petroliere și substanțe lichide nocive și coferdamuri), altele decât navele de tip tanc pentru transportul produselor petroliere, al gazelor lichefiate sau al substanțelor lichide nocive (50 euro la 100 metri cubi de volum inspectat, dar nu mai puțin de 100 euro pe navă). Următoarea măsură a Ministe-rului Transporturilor va fi reducerea tarifelor de pilotaj în zonele concesionate. Companiile de pilotaj din portul Constanța și-au exprimat, deja, acordul. În prezent, în șantierele navale de la Marea Neagră se află în reparații un număr de 10 nave, în diferite faze de execuție a lucră-rilor: la „Sorena” – „Rim” și „Mario M”; la Șantierul Naval Constanța – „Histria Diamond”, „Moon Light”, „Quiet Lady” și „Seaborn”; la șantierul din Midia – „Aurika”, „Hendiah”, „Omar B” și „Urgench”. Cele mai multe dintre ele nu vor putea profita de reducerea tarifelor.