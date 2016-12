Târgul de turism „Bursa Litoral - Delta Dunării 2013”, la Pavilionul Expoziţional

Târgul de turism „Bursa Litoral - Delta Dunării 2013”, la Pavilionul Expozițional

Astăzi are loc deschiderea oficială a celei de-a VI-a ediții a târgului de turism „Bursa Litoral - Delta Dunării 2013”, la Pavilionul Expozițional Constanța, începând cu ora 11.00.În cadrul acesteia se urmărește contractarea sezonului 2013 pentru secțiunile litoral și Delta Dunării între agențiile de turism și hotelieri. În plus, se vor acorda și premiile Asociației Litoral - Delta Dunării 2012 și vor avea loc un forum de dezbatere agenții - hotelieri și Balul Litoralului.Cea de a doua zi a Bursei este dedicată derulării unui infotrip în Delta Dunării, organizat în parteneriat cu Asociația Patronatului în Turismul din Delta Dunării. Zilele dedicate Deltei, și anume 8 și 9 septembrie, au ca scop familiarizarea reprezentanților agențiilor de turism din România cu potențialul turistic unic al Deltei.„Sezonul 2012 a înregistrat câteva premiere - o creștere cu 20% a numărului de turiști pe litoral față de anul anterior, prelungirea duratei sezonului la peste patru luni, primul parteneriat creat cu o destinație internaționala - Grecia, cel mai mare infotrip organizat vreodată în turismul românesc, la care au participat aproape 600 de agenți de turism, lansarea în premieră a programului Litoralul pentru toți - All Inclusive, primele sosiri de turiști iranieni și revenirea turiștilor polonezi, inaugurarea pontonului - pasarela din Mamaia, ce a permis lansarea de croaziere pe mare, o suită de evenimente de excepție care au transformat litoralul într-o destinație românească vedetă a anului 2012. Ne pregătim să sărbătorim alături de partenerii noștri, agențiile de turism și unitățile de cazare, cel mai bun sezon din ultimii 4 ani“, a precizat Corina Martin, președintele Asociației Litoral - Delta Dunării.