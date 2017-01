Tancurile petroliere de 160.000 tdw vor fi descărcate în largul portului Midia

Complexul petrochimic de la Năvodari a fost înființat pentru a procesa țițeiul de import. El a fost amplasat la malul mării tocmai pentru a fi mai aproape de locul de descărcare a tancurilor petroliere. Timpul a demonstrat că locația de la Midia - Năvodari nu a fost cea mai bună. Portul Midia oferă adâncimi mult prea mici, care nu permit accesul tancurilor petroliere de mare capacitate, astfel că rafinăria a devenit dependentă de portul Constanța. O eroare Suma plătită de procesator din cauza erorii de amplasament este uriașă. Ruta ocolită pe care trebuie să o facă materia primă înseamnă cheltuieli suplimentare, de circa 4 – 5 dolari pe tonă, pentru „Rompetrol Rafinare”. La nivelul anului 2007, acestea s-au ridicat la 12 – 15 milioane de dolari. Anul trecut, circa 3.558.000 de tone de țiței de import au intrat în compania „Rompetrol Rafinare”. Cea mai mare parte din această cantitate, aproximativ 3.000.000 tone, a fost descărcată, în terminalul petrolier din portul Constanța. De acolo, printr-o conductă de 33 de kilometri, petrolul brut a ajuns la rafinărie. Doar o cotă de 558.000 de tone a ajuns direct în instalațiile de prelucrare, prin portul Midia, situat chiar în coasta rafinăriei. Merge muntele la Mahomed Grupul „Rompetrol” își propune să joace un rol major în prelucrarea fluxurilor de țiței ce vin dinspre Marea Caspică. „Cum se poate scurta drumul petrolului spre rafinărie?” – și-au pus întrebarea specialiștii. Lucrările de dragaj din portul Midia nu rezolvă problema adâncimilor necesare tancurilor petroliere de mare tonaj. Dar dacă navele nu pot acosta la terminalul de descărcare, n-ar putea veni instalația de transfer la ele, în largul mării? Astfel a apărut ideea construcției unui terminal plutitor (monoboy), pentru descărcarea țițeiului, la o distanță de 8,7 kilometri în largul Mării Negre, care să fie legat de rafinărie printr-o conductă submarină. O investiție de 90 de milioane dolari Proiectul a fost demarat în iunie 2006, fiind coordonat de Midia Marine Terminal, noua structură a grupului „Rompetrol”. Monoboy-ul cu o capacitate maximă de transfer de 14 milioane de tone de țiței pe an, va permite acostarea navelor din clasa Suezmax, de până la 160.000 tdw. Potrivit informațiilor oferite de departamentul de comunicare al „Rompetrol Rafinare”, valoarea investiției este estimată la 90 de milioane de dolari. Conform calculului nostru, la o cantitate de numai 3 milioane de țiței pe an, costul ei s-ar putea recupera într-un interval de 6 până la 7 ani și jumătate. Constructorul terminalului petrolier este firma olandeză „Van Oord Offshore BV”, iar furnizorul echipamentului de bază, este tot o companie olandeză, „Bluewater Energy Services BV”. Proiectul urmează să fie finalizat în toamna acestui an. Mai întâi, mediul! Instalația va aduce economii importante grupului „Rompetrol”, dar nu cumva constituie o amenințare pentru mediu? Oare cât de sigură este exploatarea sa la Marea Neagră? Aceasta este renumită pentru firea sa capricioasă, pentru furtunile iscate din senin, care pun în pericol navele. Proiectul beneficiază de un studiu de mediu complet și de cei mai buni profesioniști în domeniu, ne asigură departamentul de comunicare al grupului. La proiectare s-au avut în vedere mai multe condiții și criterii. A fost analizată statistica pe ultimii 20 de ani privind fenomenele meteo specifice zonei, datele privind regimul vânturilor, valurilor, temperaturii apei și cutremurelor. Investiția a fost concepută cu respectarea tuturor normelor naționale și internaționale referitoare la exploatarea instalațiilor petroliere în mediu marin (SOLAS, MARPOL, IMCA, ISM, ISPS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 etc). Cuplarea navelor la terminalul marin se va realiza prin intermediul unui racord flexibil flotabil, cu dublă protecție, care exclude poluarea accidentală. Operațiunile de descărcare vor fi supravegheate de personalul specializat al Midia Marine Terminal, de la bordul navelor stand-by. Conform planului pentru situații de urgență, acestea sunt pregătite să intervină în cazul unor poluări accidentale. Terminalul marin astfel proiectat va putea fi operat în condiții de siguranță, când vântul nu depășește forța 7 pe scala Beaufort, dacă valurile nu sunt mai mari de 4 m și în funcție de tensiunea în remorcă.