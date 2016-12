Taifunul controalelor la „Oil Terminal“

Pe data de 7 martie 2012, la ora 6,55, un batalion al Gărzii Financiare a ocupat poziții strategice în depozitele companiei „Oil Terminal”. 130 de comisari, aduși de la mai multe secții din țară, au început un control de fond. Nu este prima acțiune de asemenea amploare. Operatorul portuar constănțean are parte de o asemenea atenție în fiecare an. Afacerile cu petrol intră în categoria celor cu risc ridicat de evaziune fiscală. Exact în urmă cu un an, în martie 2011, o echipă de control formată din comisari ai Gărzii Financiare Constanța, vameși, polițiști și jandarmi au luat la puricat depozitele companiei „Oil Terminal”. Controlul s-a soldat cu descope-rirea unor plusuri și minusuri în diferite gestiuni. Direcția Generală a Vămilor a confiscat circa 850 tone de mărfuri și a stabilit obligații suplimentare de plată de 738.746 lei. Concluziile raportului și sancțiunile au fost contestate în instanță și n-ar fi prima oară când „Oil Terminal” câștigă în justiție, împotriva Vămii.În cadrul actualei acțiuni de control, vor fi verificate cantitățile de produse existente în rezervoare și pe conducte, documentele de proveniență a mărfurilor și multe altele. Din informațiile pe care le deținem, „Oil Terminal” are depozitate, în acest moment, circa 220.000 de tone de produse: motorină, benzină, păcură, bioetanol și sodă caustică. Mărfurile aparțin unor firme private, „Oil Terminal” asigurând serviciile de încărcare, descărcare din mijloacele de transport și de depozitare. La ora 12,30, la sediul companiei a sosit și o echipă a corpului de control al ministrului Economiei, care a răspuns sesizării conducerii Sindicatului „Oil Terminal”. În ziua precedentă, liderii organizației fuseseră în audiență la minister, iar în urma discuțiilor au fost trimise echipele de control la companie. Probabil că acesta a fost adevăratul motiv pentru care greva generală programată pentru data de 7 martie a fost amânată până pe data de 12 martie.