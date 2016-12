Tablete şi laptopuri româneşti. Cu cât sunt mai ieftine faţă de originale

Tablete și laptopuri românești. Cu cât sunt mai ieftine față de originale

Vineri, 22 Iulie 2011

Dacă până acum, străinii erau atrași de forța de muncă ieftină și veneau în România ca să producă laptopuri sau chiar frigidere, iată că acum lucrurile stau exact invers. Românii și-au învățat lecția și acum produc tablete și desktopuri pe care le vând pe piața autohtonă. În plus, se vor extinde în Europa Centrală și de Est. Spre exemplu, compania Televoice are în portofoliu un cititor electronic, dar și două tablete, dintre care una pe care producătorii o numesc chiar un "iPad killer". Tableta Android va fi lansată din 25 iulie la prețuri ce încep de la 1.499 pentru varianta Wi-Fi.Evolio Neura este echipată cu cel mai rapid procesor disponibil pentru tablete: Nvidia Tegra 2 și are un display de 9,7 inci. Compania vrea să vândă circa 1.000 de astfel tablete pe lună, după ce produsul anterior s-a vândut în 3.000 de exemplare, din 14 februarie și până acum. "Piața autohtonă este dominată de tabletele iPad, în 2010, potrivit GfK, 75% din unitățile vândute erau tablete Apple, ca în primul semestru din an cota producătorului să scadă la 65%. Potențial de creștere există și pentru alți producători", explică Liviu Nistoran, CEO-ul companiei Televoice. El spune că în a doua jumătate a anului va apărea și varianta de business a gadgetului. Citește mai departe