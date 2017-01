Sute de SRL-uri de apartament au acces la achiziţiile publice, fără licitaţii

Pe spinarea persoanelor cu handicap

Sute de SRL-uri de apartament au acces la achizițiile publice, fără licitații

Pare surprinzător, dar pe timp de criză, persoanele cu handicap au devenit o sursă de profit pentru agenții economici. Sute de SRL-uri le vânează pentru a le angaja. Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap a avizat 426 de așa-zise unități protejate, în care se presupune că muncesc astfel de lucrători. Un statut profitabil Conform statisticilor oficiale, în anul 2004, existau doar 42 de unități protejate. În ele lucrau 999 de persoane cu handicap, respectiv 0,28% dintr-un total de 357.878 persoane încadrate în această categorie socială. În medie, în fiecare dintre aceste unități munceau 24 de persoane cu handicap. 40 dintre unități aparțineau sectorului cooperatist, iar 2 firme, celui privat. După apariția Legii 448/2006, dar mai ales în perioada 2008 - 2009, numărul unităților protejate autorizate de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) a crescut exploziv, ajungând la 426, în prezent. Statutul de unitate protejată este deosebit de interesant din punct de vedere comercial. El le permite unităților care îl dețin să facă afaceri cu statul, fără licitație, prin atribuirea directă a contractelor de achiziții publice. Articolul 78 (3), litera b, spune că autoritățile, instituțiile, persoanele juridice publice, care nu au angajate persoane cu handicap în cuantumul stabilit de lege, au obligația de a achita la bugetul statului o anumită sumă sau de a achiziționa produse sau servicii de la unități protejate autorizate, pe bază de parteneriat. Obligația din cea de-a doua variantă se traduce prin aceea că instituția statului nu mai trebuie să organizeze licitație și că poate să atribuie în mod direct contractul de achiziție publică unităților protejate. În condițiile legislației actuale, obținerea statutului de unitate protejată este floare la ureche. Un SRL, o asociație familială sau o persoană fizică, care are minimum 30% din angajați persoane cu handicap, obține fără probleme autorizația de la ANPH. Astfel s-a ajuns ca firmele care au doar 2 sau 3 angajați, din care unul are handicap, să intre în categoria unităților protejate. Paravan cu handicap Procedura de autorizare pe bază de dosar, fără nicio verificare la față locului, este extrem de permisivă, afirmă George Geacarel, președintele Societății Cooperative Meșteșugărești „Carpemat Nev“, care deține și funcția de președinte al Ligii Naționale a Persoanelor cu Handicap. Astfel au ajuns sute de SRL-uri de apartament și de persoane fizice să primească mult râvnitul statut, care le deschide poarta afacerilor cu statul, fără licitație. Procedura de autorizare afișată pe site-ul ANPH nu conține nicio referire la asigurarea condițiilor de muncă speciale, pentru persoanele cu handicap. Nimeni nu verifică dacă firmele de apartament asigură un spațiu de 12 metri pătrați pentru locul de muncă al fiecărei persoane cu handicap, instalații sanitare speciale și dacă au amenajate căile de acces conform nevoilor acestor lucrători, afirmă Geacarel. Este bine sau rău că au apărut atâtea unități speciale? „Este foarte rău, pentru că persoana cu handicap este folosită doar ca paravan pentru a pune mâna pe contractele cu statul, fără licitație. Legea pune accentul pe persoana cu handicap, care trebuie integrată social, sprijinită să-și asigure existența în mod independent. De aceea s-a creat o asemenea facilitate pentru angajatorul ei. În realitate, multe dintre aceste SRL-uri plătesc un salariu persoanei cu handicap, fără ca aceasta să lucreze efectiv. În schimb, firma are acces la contractele cu statul” - susține președintele Ligii Naționale a Persoanelor cu Handicap. În ultima vreme, la sesizarea unora dintre agenții economici, ANPH a început să facă controale. Rezultatul: câtorva SRL-uri li s-a retras autorizarea. Din cauza competiției apărute pe acest segment de piață, unele unități speciale din sistemul cooperatist și-au pierdut clienții. „De două luni nu mai avem contracte în cadrul Societății Cooperative Meșteșugărești Carpemat Nev. Foștii clienți ne-au comunicat că lucrează cu alte unități speciale, din rândul SRL-urilor. Noi nu putem concura cu acestea, nu putem acorda comisioane. Pentru că ne-a scăzut activitatea, avem restanțe la plata salariilor din decembrie și ianuarie” - a declarat George Geacarel. v v v Statul are obligația să intervină, pentru a face ordine. Firmele care parazitează Legea 448/2006 aduc prejudicii în primul rând persoanelor cu handicap, împiedicând integrarea lor reală în muncă. În al doilea rând, ele fac o concurență neloială unităților protejate, care se bazează cu adevărat pe munca persoanelor cu handicap, și le împiedică să se dezvolte, să asigure mai multe locuri de muncă și salarii mai bune pentru cei ce fac parte din această categorie. În al treilea rând, aceste firme se sustrag de la competiția deschisă și fac o concurență neloială pe piața achizițiilor publice. Nu în ultimul rând, statul are de pierdut, deoarece eludarea licitațiilor face ca achizițiile sale să fie mai scumpe. Nu trebuie omis un alt aspect: prevederile extrem de permisive ale legii sunt un paravan pentru corupție.