Sute de pasageri americani debarcă în portul Constanţa

Sute de pasageri americani debarcă în portul Constanța

Nava de croazieră „Le Levant", sub pavilion francez, a acostat ieri, la ora 7,30, în portul Constanța, în terminalul de pasageri al CNAPMC. La bordul său se aflau 80 de pasageri, majoritatea din Statele Unite, a declarat Vicențiu Butnaru, căpitan în cadrul Căpităniei Portului Constanța. „Le Levant" este o navă modernă și elegantă, construită în 1998. Are lungimea de 100,3 m, greutatea de 3.504 tone registru brut, cinci punți și o arhitectură avan-gardistă. Nava dispune de un restaurant panoramic cu 95 de locuri, bibliotecă, do-uă baruri, salon de coafură, saună, piscină și un magazin. Ferestrele largi ale camerelor conferă o bună vedere în timpul călătoriei. Pasagerul este dotat cu patru stabilizatoare de poziție, care fac ca navigația să fie plăcută, și atinge o viteză de 15 noduri. Nava poate primi la bord un număr de 90 de pasageri și are un echipaj de 55 de oameni. „Le Levant" asigură voiaje pe următoarele rute: Veneția – coasta Dalmației (8 zile/7 nopți), cu escale în porturile Veneția, ©ibenik, Split, Hvar, Kotor, Dubrovnik, Korèula, Kornati și Pula; Istambul – Marea Neagră (12 zile/11 nopți), cu vizitarea porturilor Istanbul, Nessebur, Constanța, Odessa, Sevastopol și Yalta. Ieri, în jurul orei 16, nava a început ma-nevra de ieșire din portul Con-stanța. În terminal, se află pasagerul fluvio-maritim „River Aria", sub pavilion Elveția, cu lungimea de 125,50 m. Nava a acostat încă din data de 24 iulie, aducând 162 de pasageri, majoritatea din SUA. Aceștia au fost debarcați în portul Constanța, pentru a-și continua călătoria cu avionul. În cursul zilei de azi, o dată cu îmbarcarea unui nou lot de pasageri, care au sosit, în România, pe calea aerului, „River Aria" va pleca în voiaj pe Canalul Dunăre – Marea Neagră și, mai departe, în sus, pe fluviu – a declarat Virgil Drăgan, directorul companiei de agenturare „Navlomar". „River Aria" asigură croaziere pe ruta Budapesta – Constanța. Pe data de 31 iulie este așteptată să sosească, în terminalul de pasageri din portul Constanța, nava „River Adagio".