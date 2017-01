Sute de lucrători la negru, împiedicaţi să pătrundă în portul Constanţa

Sute de lucrători la negru, împiedicați să pătrundă în portul Constanța

„Alo, domnuŽ, legitimația la control!” „Cine, eu?” – întreabă, uluit, un individ în salopetă ponosită, care dă să forțeze poarta numărul 1. Se vede că nu este obișnuit să fie întrebat de sănătate, când bântuie prin portul Constanța. Încearcă să treacă pe lângă paznicul de la „Cobra”, dar un zid de sindicaliști, îi blochează drumul. Individul nu reușește să demonstreze barajului din fața sa că are dreptul legal să muncească pe platforma portuară. E nevoit să dea în marșarier, până în parcarea de lângă „Vraja Mării”, unde un grup gros de ipochimeni, întorși din drum de pichetul sindical, bat pasul mărunt, sub gerul timpuriu de octombrie. „Bă, stai aici! – îl ia în primire unul ce pare a fi lider. Mi-a dat telefon patronul. A spus că, peste două ore, pleacă ăștia ai lui Petre Costel de la porți, Atunci, vom putea merge la vapor, că nu ne mai controlează nimeni.” Instituții foarte moi Cu sindicaliștii în coastă, paznicii „Cobrei“ lucrează după regulament. Legitimează tot ce mișcă pe două picioare ori pe mai multe roți. Șirurile autovehiculelor s-au lungit până sub bronzul poetului Ovidius și până la poalele Casei Albe. Abia de se târâie prin fața pichetului sindical. „Este o formă de protest față de modificarea OG 22/1999 – îmi spune Silviu Stanciu, liderul sindicatului «Decirom». Acțiunea noastră demonstrează că munca la negru este un fenomen de mare amploare în portul Constanța, care ne afectează în mod direct pe cei ce lucrăm legal. Locurile noastre de muncă sunt în pericol.” În timp ce vorbește, câteva autoturisme ticsite cu călători sunt trimise la plimbare. „Cei ce ar trebui să își facă datoria nu prea și-o fac, respectiv firma «Cobra», care este autorizată să controleze legitimațiile de acces. Mai mult, unii dintre cei care intră în port cu autovehicule nu au legitimații de acces pentru ele. Acum, se face control de ochii noștri. Vedeți cum polițiștii stau de o parte și nu se bagă, Mai au puțin și se ascund după chioșcuri. Nu se poate rezolva această situație dacă organele abilitate nu se implică. Avem instituții moi, foarte moi. Vă rog să scrieți asta” – mă roagă Stanciu. Unul dintre sindicaliști își întreabă colegii: „L-ați văzut pe Ludovic Orban aseară, la «Divertis», cu balalaica? Puțin îi pasă de protestul nostru. Noi ne pierdem locurile de muncă și lui îi arde de cobzărit. Bă, ăsta nu e ministrul transporturilor, e ministrul Divertis!” Deranjul sindical La poarta nr. 5, îmbulzeala e și mai mare. „Pichetăm de la ora 5,30. Am găsit oameni de la 15 societăți fără permis de lucru în port. Unii dintre ei ne-au spus că nici nu știu dacă au contracte de muncă“ –spune Vasile Ifrim, liderul Sindicatului „Umex” SA. Nici nu termină bine vorba și este oprit un microbuz cu vreo 30 de persoane. Șeful grupului scoate un tabel nominal, parafat de un angajator. Este indignat că respectivul document, care i-a deschis până acum drumul prin portul Constanța ca prin brânză, nu îi este de folos. Nu a auzit de permisul de lucru ori de legitimația de acces pe platforma portuară. La sediul Federației Naționale a Sindicatelor Portuare, președintele Petre Costel abia ce s-a întors de la poarta nr. 10, din Constanța Sud – Agigea. „Au rămas pe dinafară sute de oameni – relatează liderul portuarilor. Erau autobuze și microbuze pline cu lucrători, care nu prezentau acte doveditoare că au dreptul să lucreze pe raza portului. Sunt aceleași probleme constatate și anul trecut, când am organizat o astfel de acțiune. Legislația în vigoare și Codul ISPS stabilesc că accesul în port se face pe bază de legitimație, pentru a dovedi calitatea de lucrător autorizat și pentru preîntâmpinarea pericolelor. Autoritățile portuare ar trebui să își pună întrebarea dacă printre sutele de oameni care au fost opriți să intre în port, pentru că nu aveau legitimații și pentru că erau pichetele noastre la porți, se aflau, în cel mai fericit caz, doar lucrători la negru. Din datele puse la dispoziție de administrația portuară reiese că sunt mai multe firme care operează nave, dar care nu figurează ca având vreun lucrător cu carnet de muncă înregistrat pentru încărcarea și descărcarea navelor.” Pichetarea porților nu a fost unicul… deranj. În semn de protest față de legiferarea muncii la negru prin modificarea OG 22/1999, activitatea portului Constanța a fost oprită la societățile în care FNSP are sindicate afiliate, iar la Brăila și Tulcea, în totalitate. Felicitări de 84.000 de euro Petrică Vâlcu, vicepreședintele Organizației Patronale „Operatorul Portuar”, consideră că este o notă proastă pentru operatori, administrația porturilor, minister și întreaga țară ceea ce se întâmplă în portul Constanța. „Cauzele care duc la apariția muncii la negru și gri în porturi sunt reale, iar aceasta țin în primul rând de legislație. Pe de altă parte, Ministerul Transporturilor și administrația portuară nu se implică în reglementarea muncii în porturi. Este un domeniu cu specificitate. În toate celelalte porturi europene, aceasta problemă este tratată cu mare atenție.“ Petrică Vâlcu consideră că „munca la negru poate fi stopată doar prin măsuri radicale: controale și retragerea licenței de lucru. Cu amenzile nu se face nimic. Cea care ar trebui să facă ordine în acest domeniu este autoritatea portuară, pentru că este casa ei.“ Constantin Matei, directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța are o altă viziune despre ceea ce s-a întâmplat în parohia sa: „Nu consider că această acțiune este o formă de protest. Dimpotrivă o apreciez ca fiind utilă pentru a vedea cum își fac datoria societățile angajate să asigure accesul în port și siguranța perimetrală. Este vorba de firma UTI și subcontractorul «Cobra». Nu se poate vorbi de muncă la negru, ci de neglijența din partea unor societăți în obținerea documentelor de acces în port.” Matei ne-a dezvăluit faptul că CNAPMC plătește 84.000 de euro pe lună pentru aceste servicii. Cum le va aprecia șeful administrației portuare după evenimentele de ieri? Îi va felicita pe cei de la UTI și „Cobra” sau va aplica litera contractului de prestări servicii? Avertisment parlamentar Evenimentele de la Constanța nu i-au lăsat indiferenți pe parlamentarii cu ștate vechi în portul Constanța. Senatorul Dorel Onaca a declarat: „Principalul vinovat este CNAPMC. Nu are voie să permită accesul lucrătorilor neautorizați în port, iar autorizarea lor trebuie făcută conform legii. 