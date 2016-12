Sute de firme constănţene şi-au dat duhul anul acesta

Sute de firme constănțene și-au dat duhul anul acesta

2013 nu a început deloc bine pentru sute de constănțeni care aveau puse pe picioare mici sau mari afaceri care, chiar dacă nu le aduceau profituri semnificative, măcar le asigurau traiul de toate zilele. După un 2011 și un 2012 în care mii de societăți comerciale din Constanța au tras obloanele, iar oamenii de afaceri au preferat fie să mai ia o pauză, fie să se orienteze către alte businessuri, primele luni din 2013 arată, în cifre, mult mai rău, deși așteptările erau destul de mari.Situația statistică a suspendărilor de activitate efectuate în perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2013, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, realizată de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), arată că în primele luni ale acestui an s-au aflat în această situație peste 440 de firme, pe când cifra din primele luni ale lui 2012 era de nici 340.Când vine vorba de radieri, cifra a sărit anul acesta de 1.200, pe când în primele patru luni din 2012 nu era, la nivelul județului Constanța, mult peste 840, așadar o creștere destul de semnificativă.Cel mai prost stă însă Constan-ța la capitolul dizolvări. Datele ONRC arată că în perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2013 numărul a depășit 640, pe când în aceeași perioadă a anului trecut cifra era de puțin peste 290, fapt ce situează Constanța, din acest punct de vedere, în primele zece județe din țară ca număr mare de dizolvări.Înmatriculările au pus frânăDacă, pe de o parte, numărul mare de radieri și dizolvări ar putea constitui, într-o oarecare măsură, și un semn bun (având în vedere că foarte mulți dintre cei care au condus aceste afaceri care au intrat în impas își vor deschide altele mai bine gândite și pozi-ționate pe piață, cel puțin teoretic), situația statistică a înmatriculărilor efectuate anul acesta nu arată deloc încurajator. Dacă în a doua parte a anului trecut cifra creștea aproape de la o lună la alta, anul acesta s-a cam pus frână. În primele patru luni din an, mai puțin de 1.600 de PFA, SRL, SA, II sau IF au fost înmatriculate, doar cu aproximativ 20 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cei mai mulți constănțeni au preferat să-și deschisă SRL - aproape 1.000, iar aproape toți ceilalți, până la 1.600, PFA sau II.