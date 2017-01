Sute de constănţeni din 17 localităţi, ajutaţi să renunţe la agricultura de subzistenţă

Sute de constănțeni din 17 localități, ajutați să renunțe la agricultura de subzistență

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA), împreună cu Fundația Școala Română de Afaceri - filiala Constanța, Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Asociația Psihologilor și Psihopedagogilor Procivitas și Groove Hour au lansat ieri proiectul „SPRINT - SPRijin INTegrat pentru ocuparea non agricolă a forței de muncă din Zona Rurală Metropolitană Constanța“.„Este foarte important să ne preocupăm de soarta celor care locuiesc în Zona Metropolitană rurală. Nu-i putem lăsa să se ocupe doar de agricultură. M-aș bucura ca pe viitor și alte zone să fie beneficiare ale unor astfel de proiecte”, a precizat directorul CCINA Constanța, Dănuț Jugănaru.Lăsând termenii tehnici la o parte, proiectul are ca principale scopuri încurajarea începerii unor afaceri în domenii non-agricole, dar și calificarea locuitorilor din mediul rural în ocupații / profesii din turism și servicii complementare. „Concret, vom dezvolta două componente majore, una pe zona antreprenorială, deci inițiere - dezvoltare de afaceri - îi vom sprijini pe cei care doresc să deschidă o afacere, iar cea de-a doua componentă vizează ocuparea, dar în domeniul non-agricol. O parte vor intra în cursurile de calificare pe care le oferim noi, prin acest proiect, altă parte vor fi îndrumați către alte proiecte și către alte programe, în funcție și de opțiunile lor. Celor în vârstă le vom dezvolta abilitățile IT, nu în sensul de a-i face operatori calculator, ci de a le dezvolta abilitatea de a se informa”, a precizat Rodica Marinică, manager de proiect.Este vorba, mai exact, despre câteva sute de persoane cu reședința sau domiciliul în comunele Agigea, Corbu, Cumpăna, Lumina, Mihail Kogălniceanu, Poarta Albă, Tuzla, Valu lui Traian, precum și în satele aferente (Lazu, Luminița, Vadu, Straja, Oituz, Sibioara, Palazu Mic, Piatra, Nazarcea) fără loc de muncă sau care sunt implicate în agricultura de subzistență. Acestora li se adaugă manageri și chiar angajați din mediul rural al Zonei Metropolitane.Potrivit managerului de proiect, constănțenii din mediul rural care vor să deschidă o afacere, dar atenție, nu în domeniul agricol, vor fi ajutați să-și întocmească și să depună documentele necesare și vor primi sprijin pentru redactarea planului de afaceri.Referitor la programele de calificare, se vor organiza cursuri de calificare în meserii / ocupații din turism - ajutor de ospătar, ajutor de bucătar, cameristă, bucătar, ospătar, dar și un curs de calificare pentru servicii de îngrijire corporală - tehnician masor.