Sute de constănţeni au luat cu asalt Târgul TINIMTEX, din Mamaia

Sute de constănțeni au luat cu asalt Târgul TINIMTEX, din Mamaia

„Târgul este OK. Mă bucur că marfa românească domină. Am văzut multe produse frumoase, de calitate, la prețuri acceptabile. Eu prefer îmbrăcămintea și încălțămintea fabricată în țara noastră” - îmi spune Luminița Arsim (43 ani), din Mangalia.Tânăra doamnă tocmai și-a încheiat plimbarea printre standurile Târgului Național de Îmbrăcăminte - Încălțăminte TINIMTEX, ediția de iarnă, care și-a deschis porțile la Mamaia. Într-o sacoșă, poartă, victorioasă, „trofeul”: perechea de pantofi mult visată.De la primele ore ale dimineții, Pavilionul Expozițional a fost luat cu asalt de constănțeni. Mulți vizitatori au venit deciși să își înnoiască garderoba; alții sunt doar în misiune de explorare. Stau și îi urmăresc cu privirea pe cei ce părăsesc târgul. Din zece vizitatori, șase pleacă cu o sacoșă plină cu cumpărături.Printre cei 150 de expozanți am dat de o mai veche cunoștință, Beni Tibor, administratorul companiei Lehel, din Târgu Mureș, pe care l-am întâlnit și la ediția din luna septembrie, a TINIMTEX. În standul fabricii Lehel sunt expuse confecții de damă: paltoane, sacouri, fuste, pantaloni, sarafane, bluze. Paltoanele din lână importată din Franța sau Olanda costă între 200 și 350 de lei. Bluzele se vând cu 35 de lei.Beni Tibor arată spre îmbrăcămintea expusă: „Privește, domnule, ce marfă de calitate se produce în România! Uite ce îmbrăcăminte iese din mâinile lucrătorilor români!”Fabrica Lehal are 25 de meseriași, tot unul și unul, ale căror produse sunt cunoscute și apreciate de constănțeni.Beni Tibor este nevoit să întrerupă discuția cu mine, pentru a-i da atenție unei cumpără-toare, dornică să cumpere un sacou.Vizavi se află standul firmei Lucia Lux, un alt producător din Târgu Mureș. Este vorba de o fabrică de confecții din lână, înființată în 1993. La această ediție, a adus mai multe colecții de costume, sacouri și pantaloni bărbătești, din lână.„Marfa pe care o producem noi este comparabilă cu orice brand din Uniunea Europeană” - îmi spune Lazăr Cismaș, administratorul și patronul societății. Îmi arată costumele elegante, din material de calitate, impecabil croite și cusute.La fel ca mulți alți producători autohtoni este nemulțumit de concurența mărfurilor chinezești și turcești ieftine și de proastă calitate. Din cauza acestora, în timpul crizei, numărul locurilor de muncă din fabrica sa a scăzut de la 48 la 11 persoane.Tinerii soți Cosma și Ana-Maria Betea reușesc cu greu să-mi acorde atenție câteva minute. Mai întâi trebuie să facă față vizitatorilor, care întreabă, solicită, probează, cumpără. Fabrica Betea Impex, din Almaș (Arad), al cărui director este tânărul Cosma, este prezentă de 10 ani la târgul din Mamaia. La această ediție a adus o largă varietate de haine din blană de oaie și miel. Materia primă - pieile de oaie Țurcană (autohtonă) și de oaie Toscana (Italia) - este prelucrată la Betea Impex. „Facem tăbăcărie, croitorie și finisare” - îmi explică directorul.Pe umerașe stau rânduite veste (cu prețuri între 200 și 300 de lei), haine de damă (800 - 950 lei) și haine bărbătești (700 lei).Cu îmbrăcăminte din blană și piele a venit la târg și producătorul Peter & Miclea Impex SRL, din Dej (Cluj). Din anul 2000 este prezent la fiecare ediție a TIMINTEX, precizează administratorul fabricii, Ioan Peter.În standul producătorului I.I. Moldoveanu, din Brăila, sunt expuse haine din blănuri de iepure și de astrahan. Materia primă provine din crescătoriile din România, pieile fiind prelucrate în tăbăcăriile din zona Arad și Bistrița, îmi explică administratorul Sandu Moldoveanu. Prețurile hainelor de damă variază între 1.000 și 2.000 de lei.Voi încheia, aici, plimbarea prin târg, invitându-vă, stimați cititori, să-l vizitați! Programul este urmă-torul: în perioada 19 - 22 noiembrie, între orele 10 și 19; duminică, 23 noiembrie - între 10 și 16.