Sute de apartamente din Constanţa aşteaptă chiriaşi! Iată cele mai "corecte" oferte

Sute de apartamente din Constanța așteaptă chiriași! Iată cele mai "corecte" oferte

În 2012 au existat câteva perioade în care oferta de garsoniere scoase spre închiriere în municipiul Constanța a fost extrem de mică. Acum însă, cei care sunt în căutarea unei noi locuințe și optează pentru un apartament cu o singură cameră au de unde alege! Agențiile imobiliare locale, în special cele mari, cunoscute, au în portofoliile lor zeci de garsoniere pentru care pot opta constănțenii cu venituri mici, care nu vor să împartă, sau nu au cu cine, un apartament cu mai multe camere. Prețurile chiriilor diferă mult de la zonă la zonă, dar și în funcție de suprafața locuinței, a îmbunătățirilor și dotărilor existente.Una dintre ofertele considerate „corec-te” de către agenții imobiliari vizează o garsonieră din Poarta 6, confort zero. Suprafața utilă este rezonabilă, de 31 de metri pătrați. Bucătăria și baia (care are și cadă) nu sunt chiar foarte mari, însă acceptabile pentru o astfel de locuință. Este mobilată, utilată, renovată și cu ceva îmbunătățiri, iar chiria solicitată este de 150 de euro/lună.Se poate chiar și mai bine, făcând strict referire la suprafață. Tot cu 150 de euro se poate închiria o garsonieră de 40 de metri pătrați, tot confort zero, decomandată, cu bucătărie și baie cu cadă, renovată, de asemenea, recent. Singurul inconvenient ar fi însă zona în care se află: KM 4-5.Făcând o comparație, pentru o garso-nieră în centru, în zona Tomis Mall, cu aproximativ aceeași suprafață ca în cazul primei locuințe prezentate - 30 de metri pătrați - proprietarul cere o chirie lunară de 200 de euro. Aici, zona pare să fie principalul atu. În rest, apar-tamentul cu o cameră este confort 1, semidecomandat, baia dispune de cabi-nă de duș, nu cadă, iar îmbunătățirile aduse în ultimii ani nu sunt peste cele din cazurile prezentat mai sus.De menționat este faptul că la această oră garsonierele care se pot închiria sub 150 de euro/lună se pot număra pe degete, așadar cei care speră ca efortul lunar în această privință să fie ceva mai mic, au o problemă. Totuși, cu 135 de euro se poate închiria, la Far, o garsonieră de doar 22 de metri pătrați, fără prea mari pretenții.Un alt aspect, la fel de important, este acela că mai toți proprietarii au revenit la vechiul obicei de a cere chiria anticipat pe cel puțin două luni. Iar dacă la aceasta mai adăugăm și comisionul agenției imobiliare, care de regulă reprezintă 50% din valoarea chiriei pe o lună (dar poate ajunge și la nivelul unei chirii), atunci efortul inițial al unui chiriaș cu venituri medii este considerabil.Zona contează mai puținOferta este mai mult decât generoasă și când vine vorba despre apartamen-tele cu două camere, cele mai căutate locuințe. Și în acest caz constănțenii au de unde alege, mai ales dacă plata lunară a unei chirii de 200 de euro nu reprezintă chiar o problemă. Iată și una dintre ofertele „corecte” de la această oră: 200 de euro este chiria lunară a unui apartament cu două camere din zona Trocadero, confort zero, decomandat, de 54 de metri pătrați, cu îmbunătățiri și dotări mai mult decât decente. Anticipația de două luni nu lipsește, din păcate pentru chiriaș, nici în acest caz. Făcând și aici o comparație, un apartament tot cu două camere, cu 54 de metri pătrați, de asemenea confort zero și decoman-dat, dar situat în zona Anda, poate fi închiriat cu 270 de euro/lună. Singurul punct în plus față de apartamentul prezentat mai sus, situat și într-o zonă considerată mai bună, îl reprezintă faptul că este o idee mai luxos. Așadar, sfatul agenților imobiliari este acela ca înainte de a semna un contract de închiriere constănțenii să analizeze atent mai multe oferte, și asta deoarece nu puține sunt cazurile în care sumele cerute de proprietari nu sunt justificate.