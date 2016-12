Sute de agenţi de turism au luat la pas litoralul

Sute de agenți de turism au luat la pas litoralul

Litoralul românesc are și nu prea, per ansamblu, cu ce se lăuda anul acesta. În Mamaia încă se lucrează, iar în sud, pe alocuri, ima-ginea este dezolantă. Cu toate acestea, sunt și locuri și lucruri de văzut, așa probabil consideră touroperatorii, așadar au adus în această perioadă pe litoral sute de agenți de turism, care mai apoi să vândă în cunoștință de cauză vacanțe (mai multe) la malul mării.Începând de săptămâna trecută, pe litoral, dar și în Delta Dunării, se derulează trei infotripuri cu agenți de turism care vizitează locații ho-teliere, de alimentație publică și agrement.Deși nu mai vorbim despre o acțiune unică, așa cum a fost în ultimii doi ani, în cele trei infotripuri din acest an s-au raliat șase touroperatori care aduc în total pe litoral și în Delta Dunării, în aceste două săptămâni, 550 de agenți de turism.„Susținem eforturile touroperatorilor români de litoral și Delta Dunării pentru a aduce în vizită agenți de turism care apoi, la întoarcerea în agențiile lor de turism, să vândă cu mai multă încredere vacanțe în destinațiile pe care noi le reprezentăm. Hotelierii și unitățile de alimentație publică și agrement susțin cazările și mesele oferite participanților, pentru a-i convinge despre ser-viciile oferite și despre atracti-vitatea locațiilor lor, așa încât acestea să fie mai bine promovate și puse în vânzare către turiștii care se gândesc la vacanța de vară 2014", a precizat Corina Martin, președintele Asociației Litoral - Delta Dunării.