Suprafaţa contractată pentru irigaţii din Dobrogea a scăzut cu 60%, în 2010

Suprafața contractată pentru irigații din Dobrogea a scăzut cu 60%, în 2010

Anularea subvențiilor pentru irigații, dar și toamna blândă și iarna bogată în zăpadă i-au determinat pe fermierii români să renunțe la contractele de irigare cu Administrația Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF). Până în prezent, au fost încheiate 253 de astfel de contracte, la nivel național, aferente unei suprafețe de 387.700 de hectare, în scădere cu 30% față de 2009. La nivel local, situația este mult mai gravă! Pentru 2010, suprafața totală a României, amenajată pentru iri-gare, se ridică la trei milioane de hectare, în timp ce suprafața ce ar putea fi pusă în funcțiune este de peste 717.000 de hectare. La nivel local, din ce în ce mai mulți fermieri renunță la irigații și se roagă la Dumnezeu pentru a avea precipitații bogate. Pentru campania agricolă 2009 - 2010, rugăciunile lor se pare că au fost ascultate, iar vremea a fost excelentă pentru culturile însămânțate din toamnă. În plus, solul conține o importantă rezervă de apă, una din cele mai mari din ultimul deceniu. Prin urmare, producătorii agricoli din județ nu au mai semnat contracte cu ANIF-ul, sucursala teritorială Dobrogea. Însă nu acesta este motivul principal. „În prezent, irigațiile nu mai sunt posibile, din cauza faptului că nu mai sunt subvenționate. Costurile pentru această activitate nu pot fi suportate integral de producătorii agricoli. Deși am avut destule precipitații până acum, nu știm la ce să ne așteptăm la vară, pentru că este posibil să avem nevoie din nou de irigații”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Gheorghe Pavel, fermier constănțean. Și efectele anulării subvenției pentru irigații se văd în cifre. Astfel, la nivelul Dobrogei, în 2010, agricultorii au încheiat contracte cu ANIF pentru o suprafață de 13.799 hectare, în scădere cu 60% față de anul trecut, când suprafața contractată a fost de 34.473 hectare. În județul Constanța, au fost semnate contracte de irigare pentru o suprafață de 10.879 hectare, în 2010, în scădere cu aproape 35% comparativ cu 2009. Contractele au fost semnate cu producătorii agricoli din bazinul legumicol din Poiana, Sinoe - Cogealac, Hârșova, Tașaul - Mihail Kogălniceanu și Basarabi - Galeșu. Reprezentanții ANIF au confirmat faptul că motivul reducerii contractelor îl reprezintă anularea subvențiilor de la bugetul de stat pentru irigații. În consecință, organizațiile utilizatorilor de apă trebuie să achite integral atât costul lucrărilor de întreținere și reparații a infrastructurii de irigații, cât și costul cu irigarea culturilor. Or, acestea rămân exorbitante și în acest an. Potrivit ANIF - Sucursala Dobro-gea, suma necesară pentru reabilitarea sistemului de irigații aferente suprafeței de 387.700 hectare este de 4,2 milioane de lei. Și costul livrării apei este foarte greu de suportat, din cauza sistemului de irigații aflat la înălțime și cantității mari de energie folosite. Astfel, tariful de livrare pentru 1.000 metri cubi de apă în zone precum Topalu, Nicolae Bălcescu și Sinoe pornește de la 725 lei și ajunge la peste 1.000 lei. Cum să poată plăti fermierul, din moment ce, la o suprafață mai mare cultivată cu porumb, el trebuie să ude cel pu-țin de două - trei ori, dacă vremea este secetoasă?