Suprafaţa agricolă calamitată a crescut cu 10%, comparativ cu sfârşitul lunii august

În județul Constanța,

Suprafața agricolă calamitată a crescut cu 10%, comparativ cu sfârșitul lunii august

Campania de recoltare este în plină desfășurare, la nivel național. De asemenea, au început și primele arături pentru însămânțările de toamnă. Pentru ca noua campanie agricolă 2009 - 2010 să se desfășoare în condiții optime, fermierul constănțean are nevoie de ajutor. Față de sfârșitul lunii august, producția medie de floarea-soarelui a crescut la aproape 1.000 de kilograme pe hectar, potrivit datelor Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Constanța. Astfel, până la 16 septembrie 2009, a fost recoltată 84% din suprafața totală de 75.627 hectare cultivată cu floarea-soarelui. Producția totală obținută este de 61.751 tone. În 2008, producția totală de floarea-soarelui a fost de aproximativ 104.000 tone, cu o medie de 1.270 kilograme la hectar, în județul Constanța. A început și recoltarea porumbului. Până în prezent, fermierii au recoltat o suprafață de 22.610 hectare cu porumb, din totalul de 86.577 hectare, însămânțate în primăvara acestui an. Producția medie este comparabilă cu cea din 2008, de aproximativ 2.300 de kilograme la hectar. În 2008, producția medie a fost de 2.200 kilograme la hectar. S-a obținut o producție totală de 52.789 tone de porumb, din care 33.000 tone existente la producție. Pentru acest an, se anunță o producție mai bună, pentru cultura de porumb, nu neapărat datorită productivității ridicate, ci mai degrabă datorită suprafețelor cultivate mai mari. În 2008, suprafața cu porumb a totalizat puțin peste 50.000 de hectare. Cu toate acestea, producția rămâne în continuare extrem de scăzută, în condițiile în care, în 2006, spre exemplu, s-a obținut o medie de peste 1.500 de kilograme la hectar pentru floare și 3.600 de kilograme la hectar pentru porumb, la nivel național. Sectorul agricol trebuie ajutat în campania 2009 - 2010, pentru a-și reveni după acest an dezamăgitor. Aprobarea sumelor pentru despăgubirea culturilor calamitate este o necesitate. „În prezent, Ministerul Agriculturii face o centralizare a datelor primite din teritoriu. Potrivit legislației, după analiza datelor, trebuie inițiată o hotărâre de guvern prin care să se declare starea de calamitate și aprobate sumele necesare pentru despă-gubirea fermierilor. Eu cred că nu vom mai aștepta mult până când județul va fi declarat calamitat”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Nicoleta Paroșanu, directorul executiv adjunct pe domeniul inspecțiilor, din cadrul DADR Constanța. Depunerile dosarelor de calamitate continuă și suprafața totală calamitată din județ crește îngrijorător. Pe 14 septembrie 2009, 208.670 de hectare de culturi agricole erau calamitate. Suprafața declarată a crescut cu 10%, față de raportul trimis la MAPDR pe 31 august 2009. Culturile de floarea-soarelui afectate totalizează 26.460 hectare, iar cele de rapiță - 42.346 hectare. Culturile de grâu sunt de departe cele mai afectate de seceta din acest an și implicit de irigațiilor. Este vorba despre 102.430 hectare, adică peste 65% din totalul suprafe-țelor cu grâu, din județul Constanța. v v v Fermierii constănțeni au început și primele lucrări pentru campania agricolă 2009 - 2010. Astfel, aproape 194.000 de hectare au fost eliberate pentru însămânțările de toamnă, din care 144.930 au fost arate. În plus, a început și semănatul rapiței. În ciuda anului dezastruos pentru această cultură, producătorii au cultivat până în prezent 18.550 hectare de rapiță. Se estimează că 54.000 de hectare vor fi cultivate în această toamnă, cu rapiță. În 2008, supra-fața cultivată cu rapiță a fost de peste 52.000 de hectare.