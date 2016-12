Super oferte în staţiunile balneare!

Super oferte în stațiunile balneare!

Ştire online publicată Joi, 16 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Organizația Patronală a Turismului Balnear din Româ-nia (OPTBR) și Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) au lansat programul „Hai la băi!“, ediția a II-a, ce se desfășoară în perioada 15 iunie - 15 sep-tembrie 2011.Acesta cuprinde pachete de servicii de cazare, masă și tratament în hoteluri de două și trei stele, la prețuri destul de avantajoase.Tariful pentru un pachet de șase zile cazare (șase nopți) cu pensiune completă, minimum cinci zile tratament (două proceduri pe zi) și o consultație medicală la sosire (pe baza recomandării medi-cale) este de 575 lei/per-soană, pentru hotel de două stele și 690 lei/persoană, pentru hotel de trei stele. Reprezentanții OPTBR și ANAT au precizat că aceste tarife includ și comisionul pentru agențiile vânzătoare.În plus, copiii sub 12 ani nu achită cazarea. „Întrucât vara este și sezonul vacantelor școlare, programul are în vedere și încurajarea familiilor cu copii să-și petreacă vacanțele pentru refacerea sănătății în stațiunile balneare românești. În acest sens, se acordă gratuitate la cazare copiilor până în 12 ani, cazați în camera părinților”, au precizat inițiatorii acestui program.