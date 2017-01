Summitul NATO dă startul sezonului estival pe 2 aprilie

În acest an, sezonul estival se deschide pe 2 aprilie. Cel puțin 12 hoteluri din stațiunea Mamaia vor fi gata să primească bucureștenii „evacuați” din capitală din cauza marelui summit NATO, după cum spune Corina Martin, președintele Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „Litoral”. „Programul se numește «Deschide litoralul românesc – Cu NATO pe litoral». Vrem să demonstrăm că litoralul nu înseamnă pentru turismul național doar un sezon de 2-3 luni și 40% din infrastructura autohtonă de cazare”, spune președintele asociației „Litoral”. Astfel, în așteptarea turiștilor, vor fi deschise 5 hoteluri de 4 stele, 6 hoteluri de 3 stele și un hotel de două stele. Prețurile vor fi promoționale, de 110 – 220 lei/noapte pentru o cameră dublă, într-un hotel de două stele, în funcție de regimul de cazare ales. La hotelurile de trei stele, o cameră single va costa între 49 și 189 lei/noapte iar o cameră dublă va costa între 79 și 240 lei/noapte. Pe segmentul „4 stele”, camerele single vor costa 104-315 lei/noapte, în timp ce camerele duble vor putea fi închiriate cu 140-505 lei/noapte/persoană. „Acestea nu sunt însă toate surprizele. Am pregătit o defilare de mașini de epocă pe Autostrada Soarelui și un show aerian, în colaborare cu aerodromul de la Tuzla”, spune Corina Martin. În plus, atât pentru perioada 2 – 6 aprilie, cât și pentru restul sezonului estival 2008, asociația „Litoral” vrea să introducă un sistem de vouchere, pe care turiștii le pot lua de la agențiile de turism și prin care pot demonstra că sunt… turiști. Astfel, vor avea parte de acces gratuit la majoritatea obiectivelor (turistice) din Constanța (muzee, delfinariu, etc). „Lista hotelurilor implicate în program nu este definitivă. Orice unitate care este pregătită să primească turiști se poate înscrie”, mai spune președintele asociației „Litoral”.