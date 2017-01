Summit privind securitatea energetică

Pe 12 noiembrie 2009, Bucureștiul găzduiește Summit Economic Forum 2009 – „The Way Ahead: Towards a Better Future”. Sesiunea are ca temă „Asigurarea securității energetice: rolul țărilor din centrul și sud-estul Europei”. La reuniune vor participa repre-zentanți ai celor mai importante companii românești din domeniul energetic (Transgaz, Transelectrica, Nuclearelectrica), dar și ai unor companii străine care au investit în România în sectorul energetic (ENEL și GDF Suez). Tudor Șerban, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, este principalul speaker al sesiunii. El va prezenta obiectivele strategice ale Guvernului României legate de energie. Participanții la summit vor discuta despre: necesitatea diversificării surselor și a rutelor de aprovizionare cu hidrocarburi, utilizarea eficientă a resurselor mai ales în zona Central Europeană, dar și proiectele energetice regionale. În cadrul altei sesiuni de discuții din cadrul summit-ului, vor fi dezbătute: implicațiile schimbărilor climatice, dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a tehnologiilor energetice sustenabile, managementul eficient al resurselor, sprijinirea inovării pentru dezvoltarea unei industrii curate.