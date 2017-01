La nivelul județului,

Sumele suplimentar atrase de Fisc la bugetul de stat au fost de 338,8 milioane lei, în 2009

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2009, structurile cu atribuții de inspecție fiscală au verificat 3.361 de contribuabili, din care 2.929 au fost persoane juridice, potrivit Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) Constanța. Valoarea totală a veniturilor suplimentar atrase la bugetul de stat a fost de 338,8 milioane lei. Din totalul veniturilor atrase la buget, cea mai mare pondere le-au avut diferențele de impozite și taxe (226,4 milioane lei), accesoriile (97,9 milioane lei) și TVA respins (12,8 milioane lei). Cu toate că agenții economici s-au plâns pe toată durata anului trecut de intensificarea controalelor, com-parativ cu 2008, organele de inspecție fiscală au controlat mai puțin în 2009. Astfel, pe tot parcursul anului 2008, au fost efectuate 4.170 verificări la agenții economici. Și sumele suplimentar atrase la bugetul de stat au fost mai mici în 2009, față de anul precedent, când au fost atrase peste 361 milioane de lei la buget. În ceea ce privește activitatea juridică a instituției locale, DGFP Constanța a fost parte în nume propriu în 6.586 dosare, anul trecut. Cele mai multe au vizat procedura insolvenței (2.690 dosare). De asemenea, 252 de dosare au avut natură penală. Potrivit Gărzii Financiare Constanța, cea mai mare pondere, ca număr de sesizări penale, în 2009, au avut-o agenții economici cu obiectele de activitate - comerțul cu cereale, produse energetice și deșeurile metalice. Nici în sectorul turistic, lucrurile nu stau mai bine. Astfel, pe tot parcursul sezonului estival 2009, comisarii Gărzii Financiare au aplicat 2.153 de sancțiuni în valoare de 4,6 milioane lei, iar 157 unități comerciale de pe litoral au avut activitatea suspendată. Pentru acest an, prioritățile rămân aceleași ca și în 2009. „Cu siguranță că acțiunile de control vor fi prioritare în sectoarele produselor accizabile, comerțul cu cereale și turism. În plus, vom intensifica controalele la băuturile alcoolice și tutun. Începutul de an a adus majorarea accizelor și totodată o amplificare a fenomenului de evaziune fiscală, în special în sectorul produselor din tutun”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Cristian Radu, comisarul-șef al Gărzii Financiare Constanța. Reprezentantul Fiscului a evitat să dea un răspuns cu privire la efectele plății anticipate a impozitului pe profit, însă este de acord cu restrângerea impozitului forfetar și aplicarea lui doar pentru anumite sectoare. „Nu pot să dau un răspuns dacă modificarea Codului Fiscal va avea efecte nedorite, precum evaziunea fiscală. Așteptăm să vedem. Noi sperăm să fim cu un pas înaintea agenților economici inventivi, predispuși la astfel de ilegalități. Însă pot să vă spun că aplicarea impozitului minim pe profit doar pentru anumite sectoare este o decizie bună, atâta timp cât domeniile vizate sunt alimentația publică și turismul. Există destule probleme pe care le întâmpinăm an de an pe litoral”, a mai spus Cristian Radu.