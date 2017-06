Foileton

Sufletul Căilor Ferate

La ora când hoții ies din schimb și le predau polițiștilor ștafeta, spre depozitul de deșeuri metalice al orașului se îndrepta un sac cât un munte. În el, zăngăneau feroaice.Sacul ajunse în dreptul porții, pe care era zugrăvit avertismentul: „Nu achiziționăm oțel și cupru de cale ferată, de la persoanele fizice! E interzis de lege! Infracțiunea se pedepsește cu închisoarea.”- Etete, mă! - zise sacul și trecu nepăsător.- Ce-ai mai adus astăzi, nea Feraru? - îl luă în primire administratorul depozitului.- Nu mare lucru, dom șef: ceva oțel, ceva cupru, de-ăla bun, de la calea ferată - se auzi de sub sac.- Fugi de-acilea cu ele, nene, ce, vrei să intrăm amândoi la gherlă? N-auziși de noua lege? N-am voie să mai cumpăr de la persoane fizice; numai de la firme. Iar matale nu ești firmă!- Da­­Ž nici persoană fizică nu sunt - zise vocea și deșertă sacul pe cântar.În fața administratorului se ivi o arătare nici prea scundă, nici prea naltă, nici prea grasă, nici prea slabă, nici prea albă, nici prea neagră, dar care avea școala vieții la zi, seral și în schimbul de noapte.- Dom șef, de când trag de fiarele astea n-a mai rămas nici urmă de persoană fizică din mine; doar sufletuŽ. Pune mâna de te convinge!Administratorul întinse mâna spre arătare și dădu de aer. Se scărpină în cap.- Ei, drăcie! Da știi că ai dreptate, nene? Care va să zică ești sufletuŽ luŽ Feraru, fie-ți țărâna ușoară! Păi, asta-i altă gâscă-n altă traistă. Legea nu spune nimic despre achizițiile de la spirite, iar ceea ce nu-i interzis este permis. Ia matale banul și fie-ți Veșnicia ușoară! DaŽ ia spune, feroaicele astea n-or fi de la linia București - Constanța, aia de-o repară acum? Prea sunt noi.- De-acolo, dom șef!- Aoleu! ce făcuși nea Feraru? Deraiază trenul! Cât ești matale de spirit călător, pușcăria te mănâncă!- Nu mai are ce să deraieze, șefule - spuse arătarea.Chiar în acea clipă își făcu apariția în poarta depozitului o turmă de suflete. Trăgeau după ele două trenuri accelerat, un rapid și vreo patru marfare. Un echipaj de spirite de polițiști, cu girofarul și sirena în funcțiune le deschideau calea. Cortegiul era încheiat de un val de suflețele mucioase, pe creasta căruia plutea Gara Constanța.O voce de crainic acoperi zgomotele dimineții:- Călătorii sunt rugați să poftească în vagoane!