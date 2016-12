Suflă vântul concedierilor în docurile de la „Daewoo – Mangalia“

„Șefii de compartimente din cadrul companiei mixte româno – sud coreene «Daewoo - Mangalia Heavy Industries» au sarcina să pregătească, până pe 30 iulie 2010, liste cu personalul ce urmează a fi concediat” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Marin Florian, președintele Sindicatului „Navalistul”. O situație complicată În e-mail-uri difuzate către sectoarele de producție și serviciile funcționale se arată că dintre cei 3.500 de angajați ai companiei, ar urma să fie disponibilizate 841 de persoane, dintre care 600 de muncitori, a precizat liderul de sindicat. „Organizația noastră nu a fost informată oficial de o asemenea intenție, iar când am solicitat precizări din partea conducerii, ni s-a spus că este vorba de analize, de simulări. De altfel, vicepreședintele Vasile Iorga, reprezentantul părții române în compania mixtă, nu este de acord cu disponibilizările, cu punctul de vedere al părții coreene, care are votul majoritar în consiliul de administrație și adunarea generală a acționarilor - a precizat Marin Florian. Redacția ziarului nostru i-a solicitat lui Gemal Memetcea, directorul resurselor umane, informații în legătură cu preconizata restructurare a forței de muncă. „Nu este nimic definitivat. Se fac studii pe activități și divizii. Nu se poate spune de pe acum. Poate că nu va exista nicio concediere” - a declarat directorul. Faptul că se fac asemenea analize și „simulări” arată că „Daewoo - Mangalia Heavy Industries” trece prin momente dificile. „Nu se leagă contractele, nu reușim să semnăm noi contracte așa cum ne dorim. Situația este generală, nu doar la noi. Contractele reprezintă doar un element. Problema ține de situația companiei” - a recunoscut Gemal Memetcea. Potrivit raportului pe 2009, dat publicității de Șantierul Naval „2 Mai” Mangalia (care reprezintă statul român în compania mixtă, cu 49% din acțiuni) , „în anii 2007, 2008 și 2009, Daewoo - Mangalia Heavy Industries a înregistrat pierderi consecutive de 72.654.803 lei, 430.293.381 lei, respectiv 495.988.218 lei - rezultat provizoriu”. În ciuda situației financiare extrem de complicate în care se află, „Daewoo - Mangalia Heavy Industries” este șantierul naval din România care a făcut cele mai puține disponibilizări de la declanșarea crizei economice și până în prezent. Recesiunea a prins compania cu un portofoliu mare de comenzi și cu investiții în curs de derulare, care impuneau păstrarea unui număr cât mai mare de locuri de muncă. Totuși, pe data de 5 februarie 2010, un lot de 72 de angajați au fost concediați. „Boală“ generală Nu doar „Daewoo - Mangalia Heavy Industries” se confruntă cu asemenea probleme, ci întreaga industrie navală de pe continentul nostru. În luna aprilie a acestui an, reprezentanți din 33 de regiuni ale Uniunii Europene, care împreună dețin o populație de peste 60 de milioane de locuitori, au semnat declarația comună privind „Viitorul industriei navale în Europa”. Potrivit acesteia, industria construcțiilor navale a fost grav afectată de criza economică mondială, care s-a combinat cu dezechilibrele și distorsiunile de pe piață. Ca urmare, cererea de nave noi a intrat în colaps încă din vara anului 2008. Pentru că în această ramură industrială produsele au un ciclu lung de fabricație, impactul lipsei de comenzi noi asupra forței de muncă s-a resimțit abia după 18 luni. Până la finele anului 2009, au fost desființate circa 20% din locurile de muncă din șantierele navale, iar acest proces continuă dramatic în 2010. „Dacă până în vară nu se vor semna noi contracte, jumătate dintre actualii lucrători ar putea fi concediați” - au avertizat semnatarii declarației. Din nefericire, în lunile care au urmat, industria europeană a obținut mult prea puține contracte, astfel că valurile de concedieri n-au putut fi oprite. Unele șantiere navale, precum cele germane, au fost nevoite să-și schimbe profilul activității, să treacă la producția de centrale eoliene, pentru a nu-și închide porțile. Cazul Germaniei poate fi considerat un exemplu de mobilitate economică și de adaptare la criză. Dar câte companii au capacitatea managerială și profesională de a realiza o schimbare radicală de producție, din mers?