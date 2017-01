Succes al industriei militare româneşti la expoziţia navală de apărare şi security

Succes al industriei militare românești la expoziția navală de apărare și security

Dacă sunteți fani ai filmului „Lord of War”, sau dacă vreți pur și simplu să vedeți de aproape mijloacele militare de luptă ce sunt folosite de statele-membre NATO, în weekend, puteți vizita târgul „Naval Defense Exhibition”, organizat la dana zero a Portului Constanța. Evenimentul este deschis publicului sâmbătă și duminică, între orele 10.00 și 18.00. „Suntem mândri că suntem co-organizatori ai acestui eveniment, extrem de important pentru Constanța. Datorită poziției geostrategice a orașului, putem deveni un adevărat pol al acestui gen de manifestații, la nivel regional. Este pentru prima dată când organizăm un astfel de târg, sigur este loc de mai bine, însă vă asigur, că, anul viitor, organizarea târgului de echipamente militare navale va fi la superlativ”, a declarat la deschiderea oficială a evenimentului, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța. „Este primul târg de profil militar și security privat din România, fără fonduri alocate de guvern. Inițiativa de a organiza un asemenea eveniment o avem din 2007. În viitor, sperăm să implementăm în totalitate sistemul de management privat, în această industrie, pentru că avem nevoie de oameni care să înțeleagă legile business-ului și care să le aplice în sector”, a precizat Aurel Cazacu, directorul Direcției Producției de Apărare din cadrul Ministerului Economiei. „Este un parteneriat public - privat bene-fic pentru România. Statul nu mai poate finanța integral industria de apărare și are nevoie de ajutorul mediului privat. Până la urmă, tehnologia de vârf este dezvoltată de către sectorul privat și, prin colaborarea principalilor jucători, atât statul, cât și agenții economici câștigă”, a mai spus Iulian Fota, consilier prezidențial, prezent la eveniment. La deschidere au mai participat Daniel Dănilă, șeful Statului Major al Forțelor Navale, Mircea Banias, senator și președintele Organizației Județene PD-L Constanța, precum și alte persoane publice locale, ambasadori și reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale. Firme din toate cele patru colțuri ale lumii Expozanții au venit din toate colțurile lumii, pentru a participa la „Naval Defense Exhibition”. Fie că este vorba de firme românești, precum „Modelism”, „Uzina Mecanică București”, „Danirom Company SRL”, sau firme de renume internațional precum „Mitsubishi”, „Nikon”, târgul este un prilej excelent pentru acestea să stabilească contacte și să-și prezinte echipamentele de profil militar. La expoziție participă, de asemenea, Șantierul Naval Constanța. Machetele sunt la putere, acestea reprezentând o varietate de mijloace militare, de la vapoare, submarine, până la elicoptere și avioane fără pilot. Conceptul autohton Grifon - atracția expoziției Atracția expoziției militare vine însă din spațiul autohton. Este vorba de „Sistemul Inteligent Grifon”, producție 100% românească, care a trezit interesul până și celei mai mari puteri militare a lumii, SUA. „Astăzi (n.r. ieri), semnăm un contract cu o firma americană pentru a începe construcția la un sistem Grifon naval. Noi am reușit să finalizăm proiectul terestru, care a fost gata într-un timp record, pentru a putea fi vizionat în timp real, la Naval Defense Exhibition”, a afirmat Ion Eftimie Sandu, project manager al sistemului. La construirea sistemului au contribuit nouă firme specializate în domeniu, integratorul final fiind „Uzina Mecanică București”. „Sistemul oferă o platformă mobilă de intervenție pentru tipurile neconvenționale de luptă și operațiuni de risc înalt. Practic, prin senzorii din jurul autovehiculului, precum aparatura de vedere pe timp de noapte, roboți ghidați prin GPS, avion fără pilot, balon de cercetare și supraveghere, sistemul colectează informații cu privire la activitățile și pozițiile inamicilor, oferindu-i beneficiarului un avantaj tactic important”, a mai precizat Ion Eftimie Sandu. „Conceptul Inteligent Grifon” a fost construit pe o platformă 4X4, de la Mitsubishi, capabilă să transporte trei persoane (șofer, operator și agentul de teren) și are sistem de protecție pe bază de gaz, sistem de protecție balistică, mitralieră automată, precum și alte sisteme opționale (sistem de alertă radar, consolă digitală personalizată, amplificator audio sau echipament special letal). Prețul unui vehicul dotat cu sistemul Grifon este între 200.000 și 800.000 de euro, în funcție de opțiunile alese.