Subvenţionarea primelor asigurărilor agricole se va relua în 2009

Subvenționarea primelor asigurărilor agricole se va relua în 2009

Subvenționarea primelor asigurărilor agricole va fi reluată în 2009, nivelul urmând a fi stabilit ulterior prin hotărâre de guvern, a declarat Elena Tatomir, directorul politicilor de piață în sectorul culturii de câmp, din cadrul Ministerului Agriculturii. „Ajutoarele pentru plata primelor de asigurare vor constitui 50% din costul acestora, în cazul în care polița prevede acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile precum dezastrele naturale si pierderile cauzate de boli ale animalelor sau ale plantelor”, a explicat Elena Tatomir, la Conferința Națională de Asigurări Agricole. În plus, legea privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură va fi modificată pentru a acorda o mai bună protecție la riscurile suportate de proprietarii de terenuri agricole. „Pentru a reuși schimbarea actului normativ, un prim pas este să realizăm o documentare profundă în ceea ce privește legislația asigurărilor agricole din celelalte state europene. Documentarea este în plină desfășurare, legile cu grad ridicat de specificitate pe care le analizăm fiind în vigoare în țări precum Italia, Spania, Franța sau Germania. Dorim ca legea pe care o vom elabora să fie una completă și nu una realizată pentru un an de zile. Aceasta trebuie să corespundă nevoilor existente pentru un interval mai îndelungat, între cinci și zece ani”, a afirmat Valeriu Tabără, președintele comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, din camera deputaților. Valeriu Tabără a mai precizat faptul că sectorul privat nu poate suporta daunele provocate de catastrofele naturale în agricultură, din cauza răspândirii largi a fenomenelor, precum și dificultatea statului de a institui politici de prevenire a evenimentelor nefaste. În anul 2008, asigurările agricole au reprezentat 0,92% din totalul subscrierilor la nivel național. În valoare absolută, aceasta înseamnă 22 milioane euro (81,3 milioane lei) și o creștere în moneda europeană de 8,7%, cu mult sub creșterea medie a pieței românești de profil. „Ponderea suprafețelor agricole asigurate împotriva riscurilor catastrofale, precum seceta sau inundațiile, s-a ridicat în anul 2008, la 15%, nivel insuficient în raport cu amploarea și frecvența acestor fenomene în România din ultimii ani”, a mai declarat președintele comisiei din camera deputaților.