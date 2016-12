Subvenţiile plătite de Ministerul Agriculturii scad cu 25,6%, în 2010

Subvențiile plătite de Ministerul Agriculturii scad cu 25,6%, în 2010

Subvențiile plătite de Ministerul Agriculturii (MADR) vor scădea în acest an cu 25,6%, la 2,026 miliarde lei, de la 2,723 miliarde lei, în 2009, potrivit proiectului de buget. Principala cauză este dispariția ajutoarelor de stat din sector, din 2010, care nu sunt conforme cu normele europene. Pentru sprijinirea producătorilor agricoli, MADR va aloca 1,781 miliarde lei, ceea ce înseamnă o scădere de 26% față de 2009. Subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif în 2010 vor fi de 215 milioane lei, în scădere cu aproape 20% față de anul trecut. Pentru acțiunile de ecologizare, este propusă suma de 20 milioane lei, iar pentru susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale, se vor aloca 10 milioane lei. Totuși, anularea ajutoarelor de stat va fi acoperită în mare parte de creșterea subvențiilor euro-pene, potrivit ministrului agriculturii, Mihail Dumitru. „Spre exemplu, Uniunea Europeană crește anual cuantumul plății pe suprafață cu 10%”, a explicat Mihail Dumitru. Printre formele de ajutor care ar urma să dispară, se numără subvențiile pe irigații, pentru carnea de porc și pasăre. „Celelalte ajutoare care au existat, consider că putem să le găsim o formă de continuare, precum cele pentru grupele de producători sau subvențiile din sectorul creșterii bovinelor, ovinelor și caprinelor“, a spus Mihail Dumitru. De asemenea, oficialul a adăugat că anularea ajutoarelor de stat nu constituie un argument solid pentru ca prețul produselor alimentare să crească, în condițiile în care cea mai mare parte a subvențiilor europene cresc de la an la an. Nici creșterea prețului la energie n-ar justifica scumpirea alimentelor. „Majoritatea pro-duselor de origine animală sunt furnizate din importuri, sau din comerțul intracomunitar. De aceea, a folosi argumente interne, pentru a justifica o posibilă creștere a prețurilor, nu mi se pare un argument foarte bine fundamentat. Eu cred că nu vom avea creșteri substanțiale de prețuri, în 2010\", a mai afirmat Mihail Dumitru. Noi condiții de garantare a creditelor agricole În plus, pentru a veni în sprijinul agricultorilor, în ultima ședință de guvern din 2009, au fost adoptate noile condiții de garantare a creditelor de lucru. „Condițiile sunt mult mai avantajoase, în sensul că putem garanta din resursele bugetare, prin fonduri de garantare, până la 80% din valoarea creditului și putem acorda o valoare maximă a garanției de 2,5 milioane euro, pentru susținerea capitalului de lucru. Pe partea de investiții, deja avem în pregătire licitația pentru a selecta fondurile care vor gestiona banii, pentru două noi scheme de garantare: una care se adresează fermierilor și industriei alimentare și alta care se adresează IMM-urilor din zona rurală”, a precizat ministrul agriculturii.