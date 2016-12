Subvenţia pe suprafaţă va fi condiţionată în procent de 30% de respectarea unor norme de protejare a mediului înconjurător

Subvenția pe suprafață va fi condiționată în procent de 30% de respectarea unor norme de protejare a mediului înconjurător

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Daniel Constantin, a participat astăzi la o conferință de presă organizată de asociația Bio România, în incinta Muzeului Satului din București, prilej cu care fermierii au fost informați cu privire la măsurile adoptate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în sprijinul sectorului agriculturii ecologice, precum și despre instituirea unei măsuri distincte, cu buget propriu, în cadrul noii Politici Agricole Comune pentru același sector.Astfel, Guvernul României a adoptat în data de 26 iunie 2013, în ședință, un act normativ menit să echilibreze formele de sprijin acordate fermierilor din domeniul agriculturii ecologice, în sensul majorării cuantumului acordat micilor exploatații (0,3-5 ha) de la 450 la 540 euro per exploatație. Majorarea cuantumului urmărește acoperirea taxelor de inspecție și certificare anuale pe care le plătesc fermierii din domeniu, menținând sprijinul la un nivel motivant pentru ca micii fermieri sa-și poată continua activitatea. Potrivit reprezentanților MADR, deși actul normativ în cauză prevede o scădere a sprijinului pentru marile exploatații la 611,43 euro pentru fermele aflate între 5,1 - 20 ha și 510 euro pentru cele de peste 21 ha, hotărârea de guvern nu dezavantajează marile exploatații din sector, acestea își pot acoperi costurile respective prin valorificarea unui volum mai mare de produse ecologice corespunzător dimensiunii lor.„Aș dori să punctez două aspecte deosebit de importante pentru agricultura ecologică: în primul rând, față de anul trecut, sprijinul a crescut de la 4 milioane euro la peste 7 milioane euro, o creștere semnificativă dar insuficientă daca ne raportăm la numărul de operatori din sistemul ecologic, astfel încât facem eforturi ca de la an la an să mărim aceste sume și să răspundem nevoilor pe care le au fermierii; iar în al doilea rând, s-au echilibrat formele de sprijin între diferitele tipuri de exploatații”, a declarat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.De asemenea, ministrul Constantin a făcut referire la o altă măsură, cuprinsă în noua Politică Agricolă Comună 2014-2020, care vizează procesul de înverzire, subliniind faptul că subvenția pe suprafață va fi condiționată în procent de 30% de respectarea unor norme de protejare a mediului înconjurător, respectiv: menținerea suprafeței cu pajiști permanente, obligativitatea rotației culturilor pentru exploatațiile de peste 15 hectare, precum și păstrarea în bune condiții de mediu a unui procent de 5% din fiecare exploatație, în perioada 2014 - 2016.