Sub 1% din suprafaţa amenajată a fost irigată, în judeţul Constanţa

În 2009,

Sub 1% din suprafața amenajată a fost irigată, în județul Constanța

Fragmentarea terenurilor și lipsa unui sistem de irigații funcțional au determinat amplificarea unui fenomen extrem în Dobrogea: deșertificarea. În 2009, an secetos pentru județul Constanța, fermierii au resimțit cel mai mult lipsa irigării culturilor agricole. Rezultatul? Producții înjumătățite în campania de recoltare din vară. Campania de toamnă, potrivit datelor din teritoriu, este la fel de dezamăgitoare. În acest an, a existat o situație fără precedent în Constanța. Practic, dintr-o suprafață de 360.000 hectare amenajată cu sisteme de irigații, doar 3.000 hectare au fost irigate efectiv. Adică sub 1% din potențialul de irigare al județului! „Nu este posibil așa ceva. Fără irigații, vom deveni cultivatori de grâu și orz, culturi ceva mai rezistente la fenomenele meteorologice extreme. Nu vom mai putea cultiva soia, porumb, lucernă sau rapiță. Ne vom apuca să plantăm măslini, dar și aceștia au nevoie de irigare prin picurare la rădăcină”, a declarat Gheorghe Lămureanu, pre-ședintele Asociației Producătorilor Agricoli Privați de Cereale și Plante Oleaginoase Constanța. Subvenția pentru irigații, de aproximativ 700 lei la hectar, nu i-a stimulat deloc pe fermieri, în condițiile în care trebuie să suporte o parte din costurile de reabilitare ale sistemului. Mai mult, legislația și tarifele de livrare a apei i-au determinat pe producătorii agricoli din Constanța să lase culturile vegetale „la mila lui Dumnezeu”. Din cauza costurilor ridicate cu energia, există zone în județ unde livrarea a 1.000 metri cubi de apă costă și peste 1.000 lei. „Am auzit că statul evită să pună în funcțiune stația de pompare de la Basarabi Pădure pentru că generează costuri foarte mari cu energia. Noi ne plângem că ridicăm apa la 50 metri, dar sunt state, precum Israelul, care au un sistem de irigații și la 300 metri de nivelul mării”, a precizat Gheorghe Lămureanu. Viitorul nu sună deloc bine, pentru sectorul de îmbunătățiri funciare. Din 2010, statul nu va mai putea acorda subvenția pentru irigații, după decizia Comisiei Europene de la începutul lunii septembrie. Ministerul Agriculturii a promis că se vor găsi metode alternative de ajutoare a fermierului, pentru folosirea sistemului de irigații, precum reducerea accizei pentru energia electrică utilizată la stațiile de pompare. Se va ține de promisiune ministerul sau va lasă canalele de irigații prăfuite, cum sunt de altfel în prezent? În vară, premierul Emil Boc a cerut realizarea imediată a unui proiect de reabilitare a sistemului de irigații din România. De atunci, nu s-a mai scos nicio vorbă cu privire la acest lucru. Doar anchetele sunt în derulare, după spusele membrului din Comisia pentru Agricultură, deputatul Constantin Chirilă. „Am format o comisie de anchetă pentru îmbunătățirile funciare. Rolul comisiei este de a afla ce s-a întâmplat cu miliardele de euro investite în sistemul de irigații. La începutul anilor 90, aveam un sistem de 45 miliarde de euro. Nu știu dacă în prezent mai există 20% din acești bani”, a explicat Constantin Chirilă.