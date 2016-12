„Stupul viitorului“ a fost prezentat la Constanţa

„Stupul viitorului“ a fost prezentat la Constanța

Zeci de apicultori constănțeni au participat, sâmbătă, la prezentarea unui stup „revoluționar“. Potrivit inventatorului, prof. Ioan Ursu, un nume foarte cunoscut în Bacău, unul dintre cele mai importante beneficii aduse de acest tip de stup constă în eliminarea, pe cale naturală, a varoozei, o boală extrem de gravă în lumea albinelor. Astfel, odată cu înlăturarea medicamentelor, se obține mierea bio. Ideea aceasta a luat naștere după ce, în 2008, Ioan Ursu a încercat să renunțe la medicamentele contra paraziților, care afectau calitatea mierii. A pierdut însă peste 60 de familii de albine, așa că s-a gândit să facă ceva în această privință. În principiu, invenția constă în montarea unei rame într-un buzunăraș special la care apicultorul poate avea acces tot timpul. Acesta poate fi scos oricând afară și se poate omorî parazitul, fără să se mai folosească medicamente. Se folosește o așa numită ramă oarbă, fapt ce duce la schimbarea poziției ramelor în stup. „Producția de miere este sporită cu peste 40%, datorită faptului că nu deranjăm familia, iar timpul de lucru este mult diminuat, cu 80%“, susține prof. Ursu, care a mai precizat că, un alt beneficiu, este posibilitatea de paletare. „Este mult mai odihnitor, pentru că la vagon se întâmplă următorul lucru: împerecherea mătcilor este foarte dificilă din cauza densității. Sunt multe albine într-un spațiu mic”, a explicat Ioan Ursu. Inventatorul și-a înregistrat inovația la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci la sfârșitul anului trecut. Aceasta are și un preț, 300 de lei, fără TVA. Apicultorii constănțeni s-au arătat extrem de interesați de acest tip nou de stup. Mulți deja intenționează să achiziționeze sau să și le con-struiască singuri, însă nu toți au plecat convinși 100% deoarece, deo-camdată, descoperirea băcăoanului nu este susținută și cu studii științifice. Situația se va schimba însă curând, a promis Ioan Ursu. „Cred că această idee va fi de bază pentru viitor. Marea majoritate vom trece, cu timpul, la acest fel de stupi”, a precizat un apicultor din Mangalia. „Este revoluționară. Este ceva ce nici nu am întâlnit și nu am văzut. Eu nu aș cumpăra pentru că nu am atâția bani, dar dacă ai bani, îți permiți, ai familii, ar fi păcat să nu ai, cu toate că mi se pare cam greu de lucrat cu ei. Mă rog, fiecare cu experiența lui“, a precizat un alt apicultor prezent, sâmbătă, la prezentarea care a avut loc la Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.