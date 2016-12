Studiu / Românii şi-au luat gândul de la vacanţe în străinătate. Unde se relaxează şi cât cheltuiesc

Studiu / Românii și-au luat gândul de la vacanțe în străinătate. Unde se relaxează și cât cheltuiesc

Studiul arată că unul din cinci români alege în acest an să meargă în vacanță doar pe timpul verii. Aproximativ 45% dintre români spun că anul acesta vor pleca în vacanță la mare, iar 27% aleg muntele, 11% vor să viziteze un oraș și doar 4% își petrec vacanța într-o stațiune balneară.Preferințele pentru un eventual concediu în străinătate au scăzut de la 48% în 2010, la 42% în 2011 și la 32% în anul curent. Odată cu înaintarea în vârstă, apetența pentru o vacanță în străinătate scade. Cu toate acestea, 24% dintre români nu au fost niciodată pe litoralul Mării Negre.Bugetele pe care românii spun că le-au alocat în acest an pentru vacanța din perioada verii sunt ușor mai mici în 2012 față de anul precedent. Cu cât nivelul de educație crește, cu atât bugetul pentru vacanță scade în acest an. Aproximativ 40% dintre persoanele chestionate de IRES au declarat că vor aloca o sumă sub 1.000 de lei pentru vacanță pe perioada verii, față de 29% care s-au încadrat în acești bani anul trecut, iar 26% au spus că anul acesta vor cheltui între 1.000 și 2.000 de lei, față de 28% cu un an în urmă. Între 3.000 și 4.000 de lei vor cheltui 7% dintre români, comparativ 4% anul trecut, iar persoanele dispuse să aloce peste 6.000 de lei pentru concediu sunt ceva mai puține (5% în 2012 față de 7% în 2011).Peste 12% dintre orășeni vor aloca anul acesta între 3.000 și 4000 de lei pentru vacanța de vară, în timp ce o sumă similară va fi cheltuită de doar 2,4% dintre persoanele din mediul rural.Studiul mai arată că pentru jumătate dintre români, bugetul de vacanță al familiei a rămas nemodificat față de anul precedent.