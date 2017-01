Strangularea traficului pe Dunăre, dezbătută în Austria

O delegație a CN „Administrația Canalelor Navigabile” (ACN) Constanța a participat, în perioada 7-8 februarie, la lucrările conferinței „NEWADA”, din Austria, alături de alți reprezentanți ai administrațiilor de căi navigabile din Austria, Slovacia, Ungaria, Serbia, Germania și Bulgaria, Conferința „NEWADA” (Rețeaua Administrațiilor de Căi Navigabile pe Dunăre) este prima fază a unui proiect finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul programului „South-East Europe Programme 2007-2013", care are drept scop înființarea unei rețele comunitare, din care să facă parte instituțiile responsabile cu administrarea și men-ținerea condițiilor ideale de trafic pe șenalul navigabil al Dunării. Discuțiile au fost structurate pe mai multe teme, printre care s-au numărat hărțile electronice de navigație, schimburile de date între administrațiile de căi navigabile, hidrografia și impactul asupra mediului. „Am adus în discuție problema «strangulărilor» de trafic, în special în zona ecluzei de la Cernavodă, unde depunerile de aluviuni îngreunează constant traficul navelor. Am ajuns la concluzia că dragajul nu este soluția potrivită pe termen lung, însă nu am găsit încă o alternativă durabilă viabilă”, spune Ovidiu Cupșa, directorul general al ACN Constanța. Prima fază a proiectului „NEWADA” se va finaliza în perioada martie-aprilie 2008. Următoarea etapă constă în trimiterea primului draft al proiectului către administrațiile de căi navigabile din Europa. Pe baza feedback-ului se va definitiva întreaga documentație, ultimul pas fiind înaintarea proiectului Comisiei Europene, pentru selecție, în cursul lunii iunie.