Străinii se bat pe turiştii români: Sunt cei mai cheltuitori. O treime dintre ei aleg să stea la hoteluri de 4-5 stele

Străinii se bat pe turiștii români: Sunt cei mai cheltuitori. O treime dintre ei aleg să stea la hoteluri de 4-5 stele

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Românii sunt printre cei mai cheltuitori turiști în străinătate, le place să meargă la taverne, chiar dacă au cumpărat un pachet de tip all inclusive, optează într-o proporție mai mare decât alți turiști pentru hoteluri de 4-5 stele și sunt mai tineri decât media de vârstă a celorlați vizitatori străini.Un articol Gândul descrie portretul turistului român în străinătate, în opinia reprezentanților oficiilor naționale de turism din străinătate prezente în România."Românii sunt printre cei mai cheltuitori turiști străini din Grecia, depășindu-i de exemplu pe germani, englezi și olandezi. De exemplu, un englez cheltuie pe zi 5-10 euro, în timp ce un român scoate din buzunare 80-100 de euro pe zi, în afară de cheltuielile cu pachetul de servicii turistice", a declarat pentru Gândul Roxana Birău, asistent manager în cadrul Biroului din România al Organizației Naționale de Turism a Greciei.Birău spune că, de obicei, un român care a plătit 600 de euro pe un pachet turistic în Grecia, mai cheltuie în sejur încă 600 de euro.Și când merg în vacanțe în Austria, românii cheltuie cei mai mulți bani, comparativ cu polonezii, ungurii și cehii, reiese din datele furnizate gândul de Oficiul Național de Turism al Austriei (ONTA).În Austria, vara prețurile sunt cu până la 40% mai mici decât iarna, potrivit datelor furnizate gândul de Oficiul Național de Turism al Austriei (ONTA) în România."În general, după ruși, românii sunt cei mai cheltuitori turiști. Românii respectă eticheta, nu fac ravagii. Neamțul greu mai scoate un ban din buzunar, atunci când merge la all inclusive. În Albena, de exemplu, unde majoritatea hotelurilor sunt de tip all inclusive, turiștii germani nu prea ies la terase, în afara hotelului", a explicat pentru Gândul Traian Bădulescu, consultant în domeniul turismului.Bădulescu spune că, în schimb, românilor le place să meargă la cumpărături, la tavernele de pe lângă hotelul unde sunt cazați. "În Albena, de exemplu, sunt taverne cu specific mexican etc, care și-au arborat steagul României, pentru că au foarte mulți clienți români", a explicat Bădulescu.Un alt motiv pentru care străinii încearcă să atragă turiștii români ține de faptul că aceștia optează în mai mare proporție decât alți turiști să se cazeze la hoteluri de lux. Astfel, o treime dintre români optează, atunci când merg în Austria, pentru hoteluri de 4-5 stele, în timp ce doar 21,7% din turiștii unguri aleg să stea la un hotel de 4-5 stele, conform statisticilor austriece. Doar 19,6% dintre turiștii polonezii înnoptează la un hotel de lux, un procentaj asemănător -19,3% - înregistrându-se și în cazul turiștilor cehi.Pe de altă parte, ceea ce îi deosebește pe turiștii din România de ceilalți turiști străini din Austria este că sunt mai tineri. Vara, media de vârstă a românilor ce călătoresc în Austria este de 44 de ani - față de media de 43,5 ani a celorlalți turiști -, iar conaționalii noștri care își fac vacanțele de iarnă la schi în Austria au o medie de vârstă de 40 de ani, față de 43,5 ani, cât este media celorlalți turiști.Austria, Grecia, Ungaria și Thailanda sunt cele patru state care au în România reprezentanțe ale birourilor naționale de turism. "Surprinzător, țări precum Spania, Bulgaria, Turcia nu au reprezentanțe și în România ale birourilor lor de turism. Însă asta nu înseamnă că acestea nu fac campanii de atragere a turiștilor români", a arătat Bădulescu.