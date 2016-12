Străinii cumpără 80% din mobila produsă în România

Interviu cu Aurica Sereny, președintele Asociației Producătorilor de Mobilă din România- Doamnă Aurica Sereny, câte unități producătoare de mobilă există în România?- La ora actuală, țara noastră are peste 4.000 de producători de mobilă, firme mari și mici.- Cum a evoluat producția autohtonă de mobilă în ultimii ani?- Producția este în continuă creștere. Anul trecut a înregistrat un salt de 7%. Au crescut exportul de mobilă, cu 8%, importul, dar și consumul intern. Este prima dată în ultimii 26 de ani când consumul intern a crescut cu peste 7%, ceea ce denotă că există un viitor pentru producție. Puterea de cumpărare a crescut și datorită măsurilor de creștere a salariului minim pe economie, de reducere a TVA și a CAS, la angajatori. Pe de altă parte, s-au înființat multe firme în țară și oamenii au început să câștige mai bine. Ca urmare, a crescut și consumul de mobilier, în special de mobilă de calitate, din lemn masiv. Acesta mergea, înainte, în principal la export.- Ce pondere are industria româ-nească în vânzările de pe piața internă?- În prezent, deține o cotă de peste 50% din piața românească, dar trebuie avut în vedere că peste 80% din producția autohtonă merge la export. Avem nevoie de valută. Soldul export - import este de peste 1,5 miliarde de euro. Industria mobilei este puternic orientată spre export.- Câte locuri de muncă asigură industria mobilei? - Sunt circa 67.000 de salariați direcți în acest sector, în creștere cu 4,4% în 2015 față de anul anterior, în condițiile în care se găsesc foarte greu lucrători calificați.- Sectorul se confruntă cu o criză în această privință?- Într-adevăr, avem de-a face cu o criză, în special în partea de vest a țării, acolo unde sunt cele mai multe fabrici de mobilă. Mă refer la Satu Mare, Cluj, Târgu Mureș, Timișoara. Deoarece necesarul de forță de muncă calificată este mult mai mare decât oferă piața locală, firmele au început să aducă lucrători din Moldova și sudul țării. Producătorii au apelat la noi, la asociație, să-i informăm unde au fost platforme industriale înainte și unde s-ar mai putea găsi persoane calificate în acest domeniu, în special tâmplari.- Industria mobilei are o rețea școlară de pregătire a forței de muncă?- Avem în prezent 26 de licee tehnologice în acest domeniu. Asociația noastră sprijină aceste școli, asigurându-le legătura cu firmele, pentru organizarea practicii. Mulți dintre producători au început să aibă contracte directe cu liceele, pentru a atrage absolvenții în această industrie.- Cum au evoluat prețurile mobilei românești?- Prețurile nu au crescut în ultima perioadă, întrucât, pe piața internațională, dacă au urcat cu 1 - 2%. Deci, nu putem ridica prețurile. Au crescut, în schimb, prețurile materiei prime.- În portul Constanța, se constată o scădere a exporturile de cherestea și bușteni. N-ar trebui să fie mai multă masă lemnoasă în țară și să scadă prețurile interne?- Exporturile de lemn n-au scăzut. Nu s-a pus frână administrativă pentru că nu se poate. România a semnat acordurile cu Uniunea Europeană și cu Organizația Mondială a Comerțului și, ca urmare, nu poate lua măsuri administrative de reducere a livrărilor de masă lemnoasă pe piețele externe. Dar s-a întărit controlul, prin „Radarul pădurilor”, asupra circulației materialului lemnos, ceea ce a condus la reducerea tăierilor ilegale de păduri, în special din 2015. De aceea este mai puțin material lemnos în portul Constanța. Dacă s-ar întări controalele la frontieră, s-ar diminua și mai mult tăierile ilegale. Încă mai sunt astfel de tăieri. Noi, producătorii de mobilă, trebuie să dovedim că lemnul pe care îl folosim este tăiat legal, că provine din păduri certificate. Pe noi ne interesează să nu avem un nume prost pe piețele pe care vindem.- Când vom vedea câteva fabrici de mobilă în portul Constanța, având în vedere că acesta oferă facilități fiscale?- Nu știu dacă veți vedea așa ceva, pentru că trebuie să existe forța de muncă calificată. În general, în aceste meserii se lucrează din tată în fiu. Trebuie să existe specialiști care să știe cum să prelucreze superior lemnul. Acesta se prelucrează deosebit față de alte resurse.