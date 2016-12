"Stopaţi importul de alimente-otrăvuri!"

"Stopați importul de alimente-otrăvuri!"

Printr-un comunicat de presă, Federația Națională PRO AGRO își exprimă susținerea față de declarațiile ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, Achim Irimescu, referitoare la calitatea îndoielnică a unor produse venite din import. Totodată, solicită autorităților abilitate ale statului stoparea importului de produse care pun în pericol sănătatea publică.„Nu toate importurile sunt incorecte, dar o mare parte dintre acestea sunt aduse în țară cu prețuri de dumping, ceea ce denotă și o eventuală depășire a termenelor de valabilitate.Federația Națională PRO AGRO, solicită autorităților statutului să efectueze controale sanitar veterinare reale la toate produsele agroalimentare și animale vii, provenite din comerțul intracomunitar și import din țări terțe, pentru a ne asigura că respectă aceleași condiții sanitar veterinare pe care sunt obligați să le respecte fermierii și produsele autohtone.În anul 2015, România a importat carne total (bovină, porcină, ovină, pasăre), în cantitate de 408 mii tone, ceea ce reprezintă 35.5% din consum și 45.6% din producția internă destinată pieții.Prețul mediu de import la carne total și preparate din carne, a fost de 1.593 euro/tonă, mult sub prețul de comercializare al acelorași produse pe piața U.E., ceea ce pune în discuție calitatea produselor importate.Venim cu câteva exemple din sectorul avicol, deși sunt cazuri similare în majoritatea sectoarelor.În anul 2015, România a importat carne și preparate din carne de pasăre, în principal din țări membre UE, în cantitate de 133 mii tone, 85 mii tone din total fiind importată la prețul de 900 - 910 euro / tonă, (4 lei/kg) mult sub prețul de vânzare al cărnii de pasăre în carcasă în U.E., care a fost de 1.870 Euro/tonă.S-au făcut analize de laborator, iar rezultatele au arătat că, importurile de ouă în coajă sunt mai vechi decât permite legislația U.E. privind comercializarea ouălor în coajă în vigoare.Importurile de ouă se fac fără respectarea legislației naționale în vigoare privind marcarea ddm (data durabilității minime), pe coaja oului, lăsând astfel posibilitatea ca ddm-ul să fie marcat în țară, lucru care poate fi dovedit prin culoarea diferită a cernelii de marcare. Prin marcarea ddm-ului la noi în țară nu se mai știe practic data ouatului, așa cum prevede legislația.Din sesizările fermierilor, există situații când carnea de pasăre din import congelată este decongelată și vândută ca produs refrigerat, lucru nepermis de legislația în vigoare.În unele rețele comerciale de multe ori se acceptă produse din import care nu respectă legislația privind etichetarea cu țara de origine.Sectorul autohton al laptelui materie primă, cărnii de porc, oaie, bovine, pasăre, ouă, legume-fructe traversează o perioadă de criză profundă cu impact asupra nivelului producției și mai ales financiar prin vânzarea produselor sub costul de producție. Deși aparent consumatorii ar trebui să cumpere produse mult mai ieftine, conform Institutului Național de Statistică, indicele prețului la produsele alimentare, la 31 decembrie 2015, față de 31 decembrie 2014, s-a redus cu doar 3,8 %. De reținut că la 31 decembrie 2014, TVA era de 24%, iar la 31 decembrie 2015 TVA era de 9%. Deci, aproximativ 8% din reducerea TVA a fost absorbit de rețeaua comercială. La carnea de bovine, ovine, pasăre și de porc reducerea prețului la poarta fermei în aceeași perioada, a fost de minim 10%, reducere de care nu beneficiază consumatorul final.Aproape toate produsele agroalimentare au redus prețul la poarta fermei, dar rețelele comerciale au menținut prețul la nivelul anterior reducerii la producători.În cazul în care autoritățile cu atribuții de control precum A.N.S.V.S.A., A.N.P.C., Direcția Generală a Vămilor, dar și MADR, prin rolul de coordonator al A.N.S.V.S.A. nu intervin, producția autohtonă este în pericol să dispară, iar fermierii să falimenteze” - se arată în comunicat.