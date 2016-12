Statul vrea să vândă o vilă din Eforie cu 1,3 milioane de euro

RA-APPS vrea să vândă luna aceasta, prin licitație publică, și două vile de pe litoral. Prima este Vila Agigea din Eforie Nord, care poate fi cumpărată cu tot cu dotările existente și cu un teren aferent de aproape 7.000 de metri pătrați. Clădire este S+P+1E și are o suprafață construită desfășurată de mai bine de 1.000 de metri pătrați. Prețul de pornire a licitației este de 1.313.500 de euro (fără TVA). Vila Agigea are trei apartamente, două cu două camere și unul cu trei camere, însă o singură bucătărie.De asemenea, se caută un nou proprietar și pentru Vila „Mărul B”, din stațiunea Neptun. Clădirea, S+P+E, are o su-prafață utilă de 269 de metri pătrați, dar se vinde la pachet cu un teren aferent de mai bine de 2.000 de metri pătrați. Prețul de pornire a licitației în acest caz este de 387.300 de euro (fără TVA).Ambele licitații se desfășoară la sediul SRP Neptun - Club Ba-zin Neptun - Mangalia, pe 29 iunie, începând cu ora 14.00.