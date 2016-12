Statul va construi 400 de creşe cu credit furnizor, în 2011

Statul va construi 400 de creșe cu credit furnizor, în 2011

Scandalul legat de reducerea concediului maternal are și partea sa bună. Fără el, guvernul n-ar fi aflat că România are un deficit uriaș de creșe. Dacă statul român vrea ca mamele să revină mai repede la muncă, atunci trebuie să le creeze și condițiile necesare. De ce statul? Pentru că sectorul privat nu este, încă, interesat să construiască creșe. Nu consideră că aceasta este o afacere rentabilă. În ședința din 8 decembrie 2010, guvernul a adoptat programul de construire a 400 de creșe, în 2011. Interesant este faptul că inițiativa nu a venit nici de la ministrul muncii, nici de la cel al educației, ci de la cel al dezvoltării regionale și turismului. Elena Udrea a explicat: „Este un program care s-a născut din nevoia de creșe pe care o avem de ani buni, dar pe care am tot discutat-o în zilele din urmă. Avem un necesar de creșe și ca urmare a faptului că în ultima perioadă foarte multe dintre aceste așezăminte sociale care erau organizate în imobile vechi au fost retrocedate proprietarilor, conform legilor de restituire a proprietăților. Motivul acesta este unul dintre cele care au dus la scăderea dramatică în ultimi 20 de ani a numărului de creșe la nivel național.” Pentru construirea creșelor, autoritățile publice locale vor trebui să pună la dispoziția ministerului terenul aferent construcției. „Avem un proiect-tip pe care îl vom aplica la nivel național, este standardizat. Avem standarde de cost și de asemenea, proiectul este modular, în așa fel încât să putem să construim creșe pentru un număr de copii începând cu 20, 40, 80. Modulul se referă la un număr de 20 de copii. Coroborând aceste norme de creșă cu directiva comunității europene, am stabilit și un preț de referință pe modul. Este un preț sub 100 de mii de euro fără TVA și așteptăm ca, până la 15 ianuarie, autoritățile publice locale să ne facă solicitări privind numărul de locuri în creșe de care au nevoie, în așa fel încât noi să putem calcula numărul de creșe pe care le vom construi în fiecare oraș” - a declarat ministrul, precizând că finanțarea va fi asigurată prin credit furnizor. Primarii din județul Constanța, în special din zonele urbane, ar trebui să se grăbească cu solicitările. Este necesar să se realizeze și un studiu privind locațiile cele mai potrivite pentru creșe. Acestea ar trebui să fie amplasate în special în cartierele cele mai aglomerate, în zonele în care populația este tânără. Construcția celor 400 de creșe va rezolva nu doar o problemă socială, dar va contribui și la relansarea sectorului construcțiilor, aflat în gravă suferință în prezent.