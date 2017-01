Statul se face că acordă subvenţii, oile se prefac că ajută piaţa internă

Statul se face că acordă subvenții, oile se prefac că ajută piața internă

Ştire online publicată Miercuri, 20 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Zootehnia este un sector cu probleme, în România, lipsa de bani și protejarea precară a crescătorilor fiind principalele aspecte discutate de asociațiile profesionale cu Ministerul Agriculturii. Președintele Asociației Crescătorilor de Ovine din Dobrogea atrage atenția asupra posibilității ca în viitorul apropiat, România să fie nevoită să importe produsele din oaie. Primele măsuri de protejare a crescătorilor au fost luate. „În acest an, pentru a beneficia de subvențiile pe cap de animal de la Agenția de Plăți, cererile trebuie vizate de Asociația Crescătorilor de Animale”, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber”, Dimu Polifronie, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine din Dobrogea și vicepreședintele Asociației Crescătorilor de Ovine și Caprine din România. Subvenția pe cap de ovină și caprină este de 43 de lei. Cererile la APIA trebuie depuse până la 30 mai 2009. „Controlul ar trebui să înceapă de la 31 mai. Va fi grav dacă vom cere o prelungire a datei limită de depunere. Sperăm astfel să eliminăm crescătorii care aveau oi și le-au vândut ulterior, dar beneficiază în continuare de subvenție. În 2008, din cererile depuse pentru un număr de 325.000 de oi, au fost eliminate la control aproximativ 60.000 de oi”, a precizat Dimu Polifronie. Avize pentru desfacerea în piețe De asemenea, pentru a elimina samsarii din piețe și pentru a-și putea desface marfa, crescătorii de ovine și caprine trebuie să vizeze copia certificatului de producător la Asociația Crescătorilor de Ovine și la un medic veterinar. „Acum, nu trebuie să fi neapărat persoană juridică pentru a putea vinde în piețe. O persoană are nevoie doar de un simplu certificat de producător, care se poate obține destul de ușor. Prin vizarea copiei, sperăm să eliminăm samsarii din piețe și să protejăm adevărații crescători”, a explicat președintele Asociației Crescătorilor de Ovine din Dobrogea. Problema principală rămâne însă, lipsa banilor și plățile târzii efectuate de Agenția de Plăți. „Sigur, problemele cu care ne confruntăm țin de desfacerea produselor, de prețul lânii și al tunsului. Practic, veniturile de pe urma vânzării lânii acoperă cheltuielile cu tunsul oilor. Problema cea mai gravă este faptul că subvenția pe cap de animal se dă extrem de târziu. Una este să cumperi lucerna în sezon și alta e să cumperi iarna. Subvențiile aferente anului 2008 le-am primit în martie 2009. Practic, vara, lucerna și orzoaica costă cam 40 de bani pe kilogram, noi suntem nevoiți să cumpărăm în sezonul rece când prețul e dublu, la 80 de bani pe kilogram”, a mai declarat Dimu Polifronie. Pericolul importului Lipsa fondurilor a dus la scăderea constantă a efectivelor de ovine și caprine din întreaga țară. „S-a văzut de Paști, în 2009, când n-au mai fost miei la discreție. În 2010, este posibil ca piața de desfacere a mieilor să fie și mai săracă. Vom ajunge să importăm produsele din oaie, dacă statul nu ajută sectorul”, a spus crescătorul de oi. Subvențiile reduse au ca principală cauză, negocierea defectuoasă a României cu Uniunea Europeană. „Toate statele au negociat să aibă subvenții cât mai mari la început, care să scadă treptat până în 2013. Noi am făcut exact invers. Adică am pornit de la 10 euro, subvenție de la UE, care o să crească până la 21 de euro. Noi avem nevoie acum de bani pentru a ne dezvolta fermele”, a concluzionat Dimu Polifronie.