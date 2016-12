Statul s-a pus cu biciul pe agenţii economici

Statul s-a pus cu biciul pe agenții economici

La începutul anului, directorul Direcției Legislație Impozite Directe, din cadrul Ministerului Finanțelor, Dragoș Doroș se plângea de un grad de colectare a veniturilor bugetare scăzut, de doar 70%. Structurile subordonate s-au conformat și au pornit o campanie de controale excesive, pentru a atrage noi fonduri la bugetul de stat, conform întreprinzătorilor constănțeni. „Din februarie, am avut cinci controale, două de la Inspectoratul Teritorial de Muncă și câte unul de la Garda Financiară, Inspectoratul Sanitar și mai nou, de la Inspec-toratul de Construcții. În acest an, controalele s-au intensificat. Discuția cu organele de control pornesc de la cât să fie amenda. Toți inspectorii și comisarii vin să dea amendă, mânați de la spate, probabil pentru a crește veniturile la bugetul de stat”, a declarat Mihail Spulber, unul din administratorii spălătoriei auto „NewLine Services”. Și rezultatele nu au întârziat să apară. Încasările Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP) Constanța au crescut în acest an, față de 2008, conform datelor instituției. Astfel, în ceea ce privește gradul de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat din primul trimes-tru al acestui an, s-a înregistrat o creștere a încasărilor de 11%, față de suma încasărilor nete din primele trei luni din 2008, de 606,61 milioane lei. O creștere a încasărilor s-a înregistrat și în a patra lună a anului. În aprilie 2009, sumele încasate la nivelul județului au crescut cu aproape 10%, la 267,66 milioane lei, față de luna aprilie a anului trecut, când s-au încasat 244,85 milioane lei. În schimb, datoriile agenților economici din Constanța s-au dublat, în luna aprilie a anului 2009, comparativ cu perioada precedentă a anului trecut. Dacă anul trecut, în aprilie, structurile de executări silite au emis și comunicat 12.294 de titluri executorii în valoare de 101,09 milioane lei, în a patra lună a anului 2009, datoriile agenților economici au ajuns la nivelul de 228,99 milioane lei, firmele constănțene resimțind din plin efectele crizei. În a patra luna a anului 2009, au fost instituite nouă sechestre de bunuri mobile și 14 de bunuri imobile, în valoare totală de 15,31 milioane lei, în comparație cu aprilie 2008, când organele fiscale au sechestrat nouă bunuri mobile și cinci bunuri imobile, în valoare de 937.653 lei. În plus, la nivelul județului Con-stanța, în aprilie 2009, au fost sechestrate sume în valoare de 41,78 milioane lei, reprezentând disponibilități bănești din conturile bancare ale datornicilor. Conturile bancare blocate în aprilie 2008, de organele fiscale aveau o valoare totală de 38,78 milioane lei.