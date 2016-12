Statul român le-a întors spatele sutelor de navigatori din flota norvegiană

4

pavilion Norvegia

Legislatia romana este mai buna decat lagislatia norvegiana din cel putin un punct de vedere. Contributia pentru pensie in Norvegia trebuie sa indeplineasca un minim de ani (15) pentru a beneficia de un ajutor social pentru anii de pensie, pe cand in Romania se adauga la anii cotizati deja. Nu-mi imaginez ca cineva va avea 15 ani de lucru pe pavilion norvegian vreodata, asa ca banii cotizati acolo raman fara vreun beneficiu pentru navigator. Dar mai sunt si altele cum ar fi sanatatea de care beneficiezi in Romania si nu in Norvegia. Casa de sanatate norvegiana nu deconteaza de la agentii de sanatate privati, asa ca este o complicatie sa demonstrezi ca ai lucrat in Norvegia si esti acoperit in Romania. Mai sunt cateva lucruri bune pe care navigatorii le stiu si sac ca nu le mai spun. Bravo domnule Mihalcioiu. Cand altii se pregateau de gratare mata erai plecat la conferinte in interesul navigatorilor dvs. Asa ar trebui sa se lucreze in toata Romana si am fi in alta parte.