Statul nu mai privatizează, cumpără rafinării

Ministrul economiei, Ion Ariton, a exprimat dorința statului român de a cumpăra de la compania OMV Petrom SA rafinăria Arpechim Pitești. În data de 24 martie 2011, Petrom luase decizia închiderii permanente a rafinăriei Arpechim, motivând că este în conformitate cu strategia sa de a maximiza beneficiile.La vremea respectivă am scris că măsura luată afectează grav nu numai viața celor 700 de angajați și a familiile lor. Ieșirea din circuitul productiv a unei unități cu capacitate nominală de rafinare de circa 3,5 milioane tone pe an lasă un gol uriaș în economia națională. „Petrom ar fi putut vinde rafinăria, dar preferă să o țină închisă și să folosească rezervoarele pentru depozitare. Suspectă decizie! mai ales că se spune că a fost luată din motive de rentabilitate. Oare cât de profitabil este să ții o investiție de asemenea anvergură sub lacăt și să plătești taxe și impozite pe teren și clădiri?” - întrebam la acea dată. După numai o lună, combinatul petrochimic Oltchim Râmnicu Vâlcea a transmis o ofertă de achiziție a rafinăriei Arpechim, cerând, de asemenea, închirierea ei pe perioada derulării negocierilor. Pe 11 iunie 2011, Oltchim a anunțat repornirea activității pe platforma petrochimică Bradu din cadrul Arpechim Pitești, aceasta fiind principalul furnizor de materie primă al combinatului. După douăzeci de luni de la oprirea petrochimiei la Arpechim, instalația de separare propan propilenă era pornită și propilena era pompată pe conducta care aprovizionează Oltchim. Combinatul anunța că, în scurt timp, vor fi pornite și celelalte instalații din cadrul platformei petrochimice.Principalul acționar al Oltchim este Ministerul Economiei, care deține 54,8062% din acțiuni. Urmează: PCC SE - 18,2279%, Nachbar Serices Ltd. - 14,0250%, persoane fizice - 11,0234%, persoane juridice - 1,9175%.Mai mult ca sigur că ministrul Ion Ariton a lansat oferta de cumpărare în calitate de reprezentant al acționarului majoritar al Oltchim. După ce a închiriat rafinăria Arpechim, acțiunile Oltchim pe Bursa de Valori București au înregistrat o creștere spectaculoasă de preț. Dacă la începutul anului, erau tranzacționate la 0,1630 lei, în iulie au fost vândute și cu 2,21 lei pe bucată. Ieri, după anunțul ministrului, cotațiile au crescut cu 2,21%, ajungând la 1,2470 lei pe acțiune.