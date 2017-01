Statul a „secat“ toate fondurile pentru agricultură

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) nu mai are bani pentru susținere agriculturii – declarația îi aparține ministrului de resort Mihail Dumitru, care a mai anunțat ieri că 2.900 de angajați ai MADR vor fi disponibilizați până la sfârșitul anului. „După o primă evaluare vom disponibiliza până la sfârșitul anului 2.800 - 2.900 de angajați din toate structurile ministerului. Din județe vor fi foarte mulți, peste 2.000", a declarat ministrul. La mijlocul lunii mai, MADR a anunțat că va reduce cu 25% sumele alocate pentru convorbiri telefonice, achiziții de mobilier, deplasări interne și externe și chirii, estimând că economia totală va fi de peste 750.000 lei. Reducerile de personal se vor aplica în toate structurile ministerului, inclusiv la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), care are 5.250 de angajați, și la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP), unde lucrează 1.600 de persoane. În total, MADR are 11.000 de oameni în subordine. În ciuda bugetului de stat sărac, ministrul a ținut să menționeze că MADR are cea mai mare rată de absorbție a fondurilor structurale din România, de peste 40%. „Fondurile pe 2009 au fost absorbite în totalitate. Am semnat deja cinci contracte pe POP, în valoare de 4,7 milioane euro, iar ieri am mai semnat încă nouă proiecte, în valoare de 27 milioane euro”, a spus Mihail Dumitru.