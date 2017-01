Statul a închis pe minus execuţia bugetelor pe 2015

Statul a închis pe minus execuția bugetelor pe 2015

Ministerul de Finanțe a pus în dezbatere publică proiectele de lege pentru aprobarea conturilor de execuție ale bugetelor de stat, de asigurări sociale și de sănătate pe 2015 și a contului datoriei publice. În sinteză, veniturile realizate în 2015 s-au ridicat la 103.767,6 milioane lei, cu 5.512,1 milioane lei sub prevederile bugetare aprobate. Cheltuielile bugetului de stat au fost de 125.215,8 milioane lei, cu 8.399,4 milioane lei sub creditele bugetare aprobate. Execuția bugetului de stat la finele anului 2015 s-a încheiat cu un deficit de 21.448,2 milioane lei.Veniturile încasate la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2015 au fost în sumă de 23.316,6 milioane lei, cu 239,1 milioane lei sub prevederile bugetare aprobate, cheltuielile au fost de 23.489,9 milioane lei, cu 65,8 milioane lei sub creditele bugetare aprobate, iar execuția s-a încheiat cu un deficit de 173,3 milioane lei. Datoria publică a României la 31 decembrie 2015 a fost în valoare de 315.833,3 milioane lei, din care datoria publică guvernamentală în valoare de 299.142,6 milioane lei și datoria publică locală în valoare de 16.690,7 milioane lei.