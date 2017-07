Start-Up Nation va avea o sesiune suplimentară

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a anunțat că, în actuala sesiune, ultima zi de înscriere în Programul Start-Up Nation este vineri, 14 iulie, ora 20:00.Există un mare număr de potențiali candidați care nu și-au putut finaliza procedura de înscriere, urmare a faptului că n-au reușit să-și înființeze în timp util noile firme - condiție obligatorie a programului -, dat fiind suprasolicitarea infrastructurii tehnice a Oficiului Național Registrul Comerțului și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.Prin urmare, imediat după evaluarea dosarelor depuse în actuala etapă și în limita resursei financiare rămase, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat va organiza o nouă sesiune de înscrieri.„Obiectivul nostru esențial este să încurajăm tinerii antreprenori și pentru acest lucru este de bun simț să folosim până la ultimul leu resursa bugetară alocată. În acest sens trebuie interpretate declarațiile și atitudinea mea despre programul Start-Up Nation. Am avut reprezentarea că ar fi fost mai simplu să prelungim actuala sesiune... din păcate, motive de ordin juridico-birocratic, pur și simplu, împiedică acest lucru. Ne rămâne, în schimb, opțiunea unei noi sesiuni în perioada imediat următoare, pe care o vom anunța în timp util și care se va desfășura după aceleași reguli ca și actuala sesiune de înscrieri”, explică ministrul Ilan Laufer.Programul Start-Up Nation are, în acest an, o finanțare de 1.713.798 mii lei, care asigură, în temeiul legii, suportul activității a 10.000 de noi firme înființate după 31 ianuarie 2017.