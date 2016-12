Splendorile din piele şi blană de la TINIMTEX au atras sute de constănţeni

Splendorile din piele și blană de la TINIMTEX au atras sute de constănțeni

Târgul de articole din piele și blană TINIMTEX și-a deschis porțile. Este cel mai mare eveniment de profil din țară în domeniul industriei ușoare, cu tradiție pentru zona Dobrogea.Peste 100 de expozanți au luat în stăpânire Pavilionul Expozițional din stațiunea Mamaia. Sunt prezenți producători și comercianți de îmbrăcăminte din piele și blană, de încălțăminte, marochinărie, confecții pentru adulți și copii, lenjerie, home & deco și accesorii, din întreagă țară. Majoritatea sunt participanți fideli la târgurile organizate la malul mării. Ediția de acum a TINIMTEX este una specială. 80% dintre expozanți prezintă articole de piele și blană.Ieri, încă de la prima oră, Pavilionul Expozi-țional a fost invadat de vizitatori dornici să cumpere sau să încheie contracte. Bărbați și femei, tineri și vârstnici cercetau încântați mărfurile expuse, întrebau, pipăiau, probau, cumpărau.Vă propun, stimați cititori, să dăm o raită prin târg. Iată standul producătorului Blancris din Brașov. Sunt expuse zeci de haine, căciuli și accesorii de îmbrăcăminte din blană. Unitatea s-a desprins, în 1995, din cooperația meșteșugărească, povestește directorul de vânzări Dan Enea. În prezent, are zece lucrători. Calitatea deosebită a produselor expuse îi recomandă ca meșteri mari. „Folosim numai blană naturală, pe care o procurăm din țară și din import. Din păcate, în România mai sunt doar două ateliere care se ocupă cu argăsitul blănurilor. Întreaga producție este livrată în țară, inclusiv în magazinele din Constanța. Prețurile mărfurilor expuse la acest târg sunt între 1.000 și 7.000 de lei, la hainele de blană, și între 200 și 450 de lei, la căciuli”, precizează Dan Enea. Între timp, standul s-a umplut de cumpărători și directorul de vânzări se grăbește să-i servească.În apropiere, este un stand cu mănuși din piele. Sunt peste 100 de modele, în mai multe culori. Îmi atrag privirile mănușile pentru automobiliști și motocicliști. Standul aparține producătorului Sempre Trim din Timișoara. „Este fosta fabrică de piele și mănuși, cares-a privatizat în 1994. În prezent, avem 20 de lucrători. Circa 90% din producția noastră este vândută pe piețele din Italia, Anglia, SUA și Suedia și doar 10% în România. Deși exportăm cea mai mare parte din marfă, avem mari probleme cu încasările.Este mult mai greu să scoți banii de la occidentali decât de la români. Uneori durează chiar și un an până achită facturile”, explică directorul de vânzări Ramona Codrea.Îmi mai arunc o dată ochii asupra „regimentelor” de mănuși expuse în stand și rețin prețurile: între 65 și 85 de lei.Iată un producător de confecții din piele. Este firma Sardonix din Târgu Mureș. În respectiva localitate, industria ușoară este bine dezvoltată, căci am văzut numeroși reprezentanți ai ei la târgurile din Constanța.La actuala ediție a TINIMTEX, Sardonix expune o colecție de haine și scurte din piele de oaie și de vițel, la prețuri cuprinse între 400 și 600 de lei. Marfa e „super”, elegantă, lucrată cu gust! Câțiva tineri nu își mai iau ochii de la scurtele din piele.O rog pe directoarea de vânzări Viorica Gomboș și îmi arată câteva scurte și veste croite special pentru motocicliști. Sunt superbe!„Le confecționăm la comandă. Mulți motocicliști din Constanța și-au cumpărat hainele de la noi. Cele din piele de vițel costă 600 de lei, iar cele din piele de oaie, 500 de lei”, explică directoarea.Mă apropii de un stand de încălțăminte pe care scrie Măceșeanu Claudia. Pantofii de adulți și de copii expuși îți iau ochii prin frumusețe. Croiala este deosebită, la fel și culorile. Marfa e de calitate. Se remarcă și diversitatea. Sunt zeci de modele.Numărul mare de vizitatori demonstrează că produsele exercită o mare atracție. Într-un moment de răgaz, Claudia Măceșeanu, administratorul firmei din Suceava, îmi spune că atelierul de încălțăminte a fost înființat în 1992, ca afacere de familie. Soțul croiește încălțămintea, mama soacră o coase, iar ea se ocupă cu ce e mai greu: vânzarea produselor. În atelierul lor se lucrează numai cu piele naturală, pe care o procură din România, Turcia și Italia. Talpa este produsă în Italia, Spania și România. Prețurile pantofilor pentru copii sunt cuprinse între 120 și 160 de lei, iar ai celor pentru adulți, între 160 și 200 de lei.Dintre importatorii prezenți la târg, am remarcat firma A Fur Kastoria, cu o bogată colecție de haine din blană de nurcă, vulpe, cincila, rex cincila și lamă de Tibet. Marfa este adusă din Grecia, iar prețurile variază între 900 și 9.000 de lei.Nu pot încheia acest reportaj fără a vă informa că programul de vizitare a târgului este următorul: în intervalul 27 - 29 octombrie, între orele 10 și 19, iar duminică, 30 octombrie, de la 10 - 16.