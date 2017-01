Speranţe de pace socială, la „Daewoo - Mangalia“

Speranțe de pace socială, la „Daewoo - Mangalia“

La compania mixtă româno-sud coreeană „Daewoo - Mangalia Heavy Industries”, greva a intrat în cea de a 22-a zi. Astfel a egalat-o pe cea din 2007, care i-a adus șantierului naval o pierdere de producție de 5.720.000 euro. Care este „devizul” conflictului actual, urmează să aflăm la final, când se va trage linie. S-a irosit prea mult timp Ca și în urmă cu trei ani, administrația s-a văzut nevoită să renunțe la poziția intransigentă. După ce timp de luni de zile a susținut că nu poate da niciun ban în plus peste cei 40 de lei acordați unilateral, în urma grevei din 14 iunie 2010, administrația a venit cu o ofertă. La noua rundă de negocieri de luni, 8 noiembrie, reprezentanții conducerii societății au propus: pentru 2010 - un bonus mediu de 200 de lei pe salariat, acordat la sfârșit de an în funcție de performanțele individuale; pentru 2011 - o creștere salarială de 40 de lei plus un bonus similar celui din 2010. „Este un prim pas din partea administrației spre rezolvarea conflictului. Este o abordare mai realistă. Ne pare rău că s-a irosit atât de mult timp, cu atâtea pierderi materiale și de o parte, și de cealaltă, când puteam ajunge la o soluție de compromis mult mai devreme. Evident, nu putem fi de acord cu modalitatea de acordare a bonusului oferit, care îi exclude din start pe participanții la grevă. Noi vom veni cu o con-traofertă și sperăm să ajungem la o înțelegere” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Marin Florian, președintele Sindicatului „Navalistul”. Evoluție „pe un fir de ață“ Compania mixtă româno-sud coreeană are o situație financiară extrem de grea. În ultimii cinci ani, a înregistrat următoarele pierderi (conform datelor publicate de Ministerul de Finanțe): // 2005 - 67.117.663 lei (circa 23.035.200,26 dolari); // 2006 - 35.877.674 lei (12.772.400,85 dolari); // 2007 - 72.654.803 lei (29.797.319,03 dolari); // 2008 - 430.293.381 lei (116.841.822,85 dolari); // 2009 (potrivit informațiilor pu-blicate de SN 2 Mai) - 495.988.218 lei (117.052.891,70 dolari). Cifra de afaceri a crescut de 2,23 ori în intervalul amintit, de la 576.443.215 lei, în 2005, la 1.283.938.564 lei, în 2009, dar sporirea numărului de nave livrate nu a fost în folosul DMHI. Dimpotrivă, compania s-a înglodat în datorii și acum stă cu mâna întinsă la bănci și la stat, pentru obținerea finanțării. Șantierul naval are o evoluție „pe un fir de ață”. În orice moment, situația se poate deteriora iremediabil, cu repercusiuni catastrofale pentru întreaga comunitate din Mangalia. Cea mai gravă problemă a DMHI nu este greva. Necazurile sale țin de resorturi mai profunde, de conflictul de interese dintre acționarul majoritar sud-coreean și statul român, în calitate de acționar minoritar, de „jocurile” făcute de managerii sud-coreeni și români, cărora li s-a lăsat o libertate prea mare de acțiune. Unele dintre aceste practici au fost dezvăluite de reprezentanții Sindicatului „Navalistul” și de președintele Blocului Național Sindical, Dumitru Costin, la întâlnirea cu ministrul Economiei, Ion Ariton. Printre acestea se numără: externalizarea unor activități de bază ale DMHI către firmele unor salariați cu funcții de conducere, din companie, și introducerea pe lanțul de subcontractori a firmelor unor angajați coreeni.